В аеропорту Познань-Лавиця оголосили про запровадження нового правила, що регулюватиме роботу в нічний час. Нові норми почнуть діяти вже 25 жовтня 2026 року, пише InPoland.

Що відомо про нові обмеження в аеропорту Познань-Лавиця?

Наразі в аеропорту вже діють певні обмеження на польоти з 22:00 до 06:00 – але вони пов'язані лише з можливістю перевізників розширювати мережу маршрутів. Натомість нові правила допоможуть надати більше гнучкості перевізникам у вечірній та ранковий час.

А ось ніч стане періодом повної заборони на планування регулярних рейсів. Втім, водночас це не означатиме, що летовище не працюватиме взагалі. Винятки можуть зробити для рятувальних, військових, затриманих чи гуманітарних рейсів, які просто не можна виконати в інший час.

У адміністрації аеропорту вже повідомили, що заборону на польоти вночі ввели для того, аби покращити якість життя людей, що живуть неподалік від аеропорту. До слова, такі обмеження – не дивина, і вони вже давно існують у багатьох європейських аеропортах та вважаються цілком стандартною практикою.

Водночас речник аеропорту в Познані також заявив, що проблем з паливом, які спостерігаються на багатьох європейських летовищах, у Польщі наразі немає, пише Polskie Radio.

