Переезд из Турции в Грузию обошелся недешево – и украинка разложила "по полочкам", на что ушло больше всего денег, пишет Juliya Ivanova.
Интересно "Везде хотят обмануть": украинка рассказала о минусах популярной страны
Во сколько украинке обошелся переезд в Грузию?
Две недели назад мы переехали в Тбилиси, и я готова озвучить, во сколько же нам обошелся переезд. Начнем с того, что часть наших вещей мы отправляли перевозчиком, и это обошлось нам в 1100 долларов,
– поделилась украинка.
Переезжала семья на собственной машине, и за бензин, жилье по дороге, перекусы и т.д. пришлось отдать 1200 долларов. Оформление страховок обошлось в 2000 долларов. Страховки будут действовать в течение года, и украинка все же зачислила их в расходы на переезд, ведь делать их пришлось сразу.
Семья заселилась в новую квартиру после ремонта, и поэтому к ней пришлось докупить немало вещей и техники – в том числе и робот-пылесос. На эту трату украинка выделила 3000 долларов, а сама аренда квартиры обошлась в 4,5 тысячи долларов.
Общая сумма – 11 800 долларов.
Интересно! В целом стоимость жизни в Грузии на 17% дороже, чем в Украине. Одному человеку для комфортной жизни в этой стране нужно иметь 500 евро в месяц, не считая аренды, пишет Numbeo.
Остается только оплата за школу. Но поскольку мы все еще в процессе сдачи экзамена, я сюда ее не считаю. Короче, все, что я могу сказать: переезды – это дело недешевое,
– добавила украинка.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, живущая в США, рассказала, почему почти никто там не ходит пешком – причина довольно необычная.
Между тем девушка, что переехала во Францию, рассказала, что до сих пор не может привыкнуть к жизни в стране. И первое, что нужно там принять – что иностранцы всегда будут оставаться там "чужими".