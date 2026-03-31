Турция – это популярная страна для отдыха среди украинцев, но некоторые мечтают и о том, чтобы пожить у моря, поэтому переезжают туда навсегда. Вот только большинство даже не догадываются, что именно их ожидает там, сообщает juliya.ivanovaa.

Какие есть минусы жизни в Турции?

Украинка переехала в Аланию в Турции уже более года назад и предупреждает, что лучший период для пребывания там – это осень и весна. А вот лето и зима уже совсем не такие комфортные: летом очень жарко, а вот зимой дождь и дуют ветры.

Блогерша отметила и одно очевидное преимущество Турции: постоянный доступ к морю и бассейнам. Для женщины это был очень важный плюс при выборе страны для переезда – впрочем, он, к сожалению, не перекрывает многих недостатков.

Вас везде хотят обмануть, куда бы вы не пошли – будь-то супермаркет с фиксированными ценами, будь-то базар или какая-то государственная структура. Это мне конечно здесь очень сильно не нравится,

– поделилась украинка.

Еще один пункт, который стал для нее неожиданностью – это цены, и в частности их стремительный рост.Женщина заметила, что когда она приехала в прошлом году, большинство вещей были вдвое, а в некоторых случаях даже втрое дешевле.

Это очень видно на одном товаре: сегодня он может стоить 50 лир, например, а через неделю он уже 75,

– добавила она.

К слову, сейчас стоимость жизни в Турции на одного человека составляет 563 евро в месяц, не считая аренды, пишет Numbeo.

Украинка переехала в Аланию из Вены, и поэтому цены не является для нее очень критической проблемой, ведь австрийская столица в разы дороже. Впрочем, оставаться в Турции женщина не планирует – она заметила, что недостатки очень перевешивают преимущества.

