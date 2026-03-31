Туреччина – це популярна країна для відпочинку серед українців, але деякі мріють і про те, аби пожити біля моря, тож переїжджають туди назавжди. Ось тільки більшість навіть не здогадуються, що саме їх очікує там, повідомляє juliya.ivanovaa.

Які є мінуси життя у Туреччині?

Українка переїхала до Аланії у Туреччині вже понад рік тому та попереджає, що найкращий період для перебування там – це осінь та весна. А ось літо й зима вже зовсім не такі комфортні: влітку дуже спекотно, а ось взимку дощить й дмуть вітри.

Блогерка зауважила й одну очевидну перевагу Туреччини: постійний доступ до моря та басейнів. Для жінки це був дуже важливий плюс під час вибору країни для переїзду – втім, він, на жаль, не перекриває багатьох недоліків.

Вас всюди хочуть обманути, куди б ви не пішли – будь-то супермаркет з фіксованими цінами, будь-то базар чи якась державна структура. Це мені звичайно тут дуже сильно не подобається,

– поділилася українка.

Ще один пункт, який став для неї несподіванкою – це ціни, і зокрема їхній стрімкий ріст.Жінка зауважила, що коли вона приїхала торік, більшість речей були вдвічі, а в деяких випадках навіть втричі дешевші.

Це дуже видно на одному товарі: сьогодні він може коштувати 50 лір, наприклад, а через тиждень він вже 75,

– додала вона.

До слова, наразі вартість життя у Туреччині на одну людину складає 563 євро на місяць, не рахуючи оренди, пише Numbeo.

Українка переїхала до Аланії з Відня, і тому ціни не є для неї дуже критичною проблемою, адже австрійська столиця в рази дорожча. Втім, залишатися у Туреччині жінка не планує – вона помітила, що недоліки дуже переважують переваги.

