Дівчина вважає, що життя на Троєщині набагато комфортніше, ніж у Штатах – і поділилася п'ятьма причинами, через які вона ухвалила рішення про повернення до України, повідомляє nastya.onix.

Цікаво Нові правила для українців за кордоном: як тепер отримати паспорт без черг і поїздок

Чому блогерка обрала повернутися до України?

Першою причиною, чому Анастасія обрала повернення до України, стала медицина. У США лише за виклик швидкої допомоги доведеться заплатити 3000 доларів, а ось в Україні це можна зробити безплатно.

Також відзначила дівчина й різний рівень безпеки: в Україні вона не боїться пізно ввечері поїхати в магазин. Ще один недолік США, про який знають далеко не всі – це високі ціни на харчування у закладах: дівчина пожалілася, що за два круасани там доводиться віддавати "пів зарплати".

Окрім того, коли щось ламається у домі, вона може просто викликати майстра з ЖЕКу та розв'язати так значну кількість побутових проблем. А в Америці доведеться заплатити 200 доларів лише за те, що майстер "подивиться" на поломку.

Тому, поки всі мріють поїхати в США, я просто сиджу вдома і думаю: ну навіщо ті Америки, якщо є Троєщина?

– поділилася дівчина.

Як українці можуть отримати легалізацію у США?

Чимало українців після початку повномасштабного вторгнення прибули до США завдяки статусу U4U. Втім, він має обмежений термін дії – 2 роки, а з призупиненням програми у багатьох українців, що живуть в країні, виникає питання про те, як можна легально там залишитися, пише Visit Ukraine.

Ось кілька варіантів для українців.

TPS – тимчасовий захищений статус – один з найшвидших способів легально залишитися у США. Він дає дозвіл на роботу, а подати заявку можуть особи, що перебували в США з певної дати (залежно від оновлень USCIS).

Статус студента – потрібно зарахуватися до акредитованого коледжу чи університет. Втім, цей статус не дає автоматичного дозволу на роботу, за винятком освітньої практики.

Робочі візи – цей шлях складніший, але все ще реальний за підтримки роботодавця.

Що ще розповідають українці за кордоном?