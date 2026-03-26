Дівчина вважає, що життя на Троєщині набагато комфортніше, ніж у Штатах – і поділилася п'ятьма причинами, через які вона ухвалила рішення про повернення до України, повідомляє nastya.onix.
Чому блогерка обрала повернутися до України?
Першою причиною, чому Анастасія обрала повернення до України, стала медицина. У США лише за виклик швидкої допомоги доведеться заплатити 3000 доларів, а ось в Україні це можна зробити безплатно.
Також відзначила дівчина й різний рівень безпеки: в Україні вона не боїться пізно ввечері поїхати в магазин. Ще один недолік США, про який знають далеко не всі – це високі ціни на харчування у закладах: дівчина пожалілася, що за два круасани там доводиться віддавати "пів зарплати".
Окрім того, коли щось ламається у домі, вона може просто викликати майстра з ЖЕКу та розв'язати так значну кількість побутових проблем. А в Америці доведеться заплатити 200 доларів лише за те, що майстер "подивиться" на поломку.
Тому, поки всі мріють поїхати в США, я просто сиджу вдома і думаю: ну навіщо ті Америки, якщо є Троєщина?
– поділилася дівчина.
Як українці можуть отримати легалізацію у США?
Чимало українців після початку повномасштабного вторгнення прибули до США завдяки статусу U4U. Втім, він має обмежений термін дії – 2 роки, а з призупиненням програми у багатьох українців, що живуть в країні, виникає питання про те, як можна легально там залишитися, пише Visit Ukraine.
Ось кілька варіантів для українців.
- TPS – тимчасовий захищений статус – один з найшвидших способів легально залишитися у США. Він дає дозвіл на роботу, а подати заявку можуть особи, що перебували в США з певної дати (залежно від оновлень USCIS).
- Статус студента – потрібно зарахуватися до акредитованого коледжу чи університет. Втім, цей статус не дає автоматичного дозволу на роботу, за винятком освітньої практики.
- Робочі візи – цей шлях складніший, але все ще реальний за підтримки роботодавця.
