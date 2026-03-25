Життя в Ірландії та адаптація до нової країни можуть стати в рази простішими з кількома елементарними лайфхаками. І українка жалкує, що сама не знала цих речей по приїзді, адже тоді могла б заощадити купу часу, повідомляє dacyshyna_ph.
Що варто знати до переїзду в Ірландію?
Банківська картка AIB
Не всі українці знають, що картку можна відкрити онлайн – для цього зовсім необов'язково навідуватися до банку чи надавати підтвердження адреси. Це робиться у застосунку – потрібно лише пройти відеоспівбесіду.
Тобто не треба довго чекати, поки у вас з'являться підтверджувальні листи щодо вашої адреси, а просто отримати PPS і вже мати собі картку,
– поділилася українка.
Автобуси
Для українців, що ще не готові їздити в Ірландії на автомобілі, а натомість користуються громадським транспортом, дуже вигідно буде придбати Leap-картку. Вона зробить поїздки вдвічі дешевшими.
Пошук житла
Популярні в Ірландії сайти для пошуку квартири під оренду – це не найкращий спосіб знайти житло.
Якщо й писати – то тільки на найсвіжіші оголошення і відразу розписувати, які ви хороші та чому саме вам треба віддати це житло. Ідеально – якщо причини будуть пов'язані з роботою,
– розповіла жінка.
Але в іншому випадку вона радить шукати квартири через фейсбук чи особисті знайомства.
Що варто знати українцям в Ірландії?
Уряд Ірландії поступово скорочує програми допомоги для українських біженців – зокрема, планує скасувати щомісячні виплати за житло, пише The Irish Times. Наразі ці виплати вже зменшили з 600 до 400 євро на місяць.
Окрім того, в країні також підтвердили, що уряд рухається до "скорочення та остаточної ліквідації" готельного розміщення українців.
