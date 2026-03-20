Для багатьох українців саме Італія є омріяною країною для переїзду. Втім, перед тим, як купувати квитки туди, слід дізнатися, чи влаштують вас тутешні умови роботи та заробітні плати. Про те, скільки вдається заробляти за місяць, розповіла darykovalife.

Скільки українка заробляє в Італії?

Дівчина в Італії наразі працює без контракту та має одразу дві роботи. Перша – це няня в італійській родині. Зранку українка слідкує за дітьми протягом 4 годин та отримує за це 30 євро на день. А ось вже ввечері з 16:00 дівчина починає зміну в ресторані.

За один день роботи там вона отримує 60 євро без чайових.

З чайовими в мене залишається все одно 60 євро, бо їх тут не дають нікому. Не те що я там погано обслуговую, або якісь проблеми з клієнтами, просто вони дуже скупі і ніколи не дають чайові офіціантам,

– поділилася українка.

За один робочий день українка заробляє 90 євро – нянею вона працює 5 днів на тиждень, а у ресторані – 5 – 6 днів.

До слова, в Італії немає мінімальної зарплати – натомість її розмір визначається колективними договорами між працедавцями та профспілками, пише Eurofund.

Які є витрати в Італії?

Перша й найбільша витрати для дівчини – це оренда однокімнатної квартири. На це доводиться витрачати близько 600 євро разом з комунальними послугами.

На продукти я витрачаю може євро 100 максимум на місяць, бо я вечеряю завжди в ресторані і обідаю вдома – або гречка, або паста. Раз в тиждень можу собі доставку суші замовити, – поділилася українка.

На одяг також доводиться витрачати приблизно 100 євро на місяць, ще 10 євро на різні побутові потреби на кшталт пральних порошків, засобів для чищення тощо.

