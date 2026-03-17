Грузія – це дуже гарна країна, але не без своїх недоліків. Українка поділилася тими, що "бісять" її найбільше, повідомляє whoisdashulia.
Які є мінуси життя у Грузії?
Маленький вибір в магазинах
Спершу українка помічала, що вибір у магазинах Грузії дуже невеликий, лише коли це стосувалося косметики та одягу, але зараз вона збагнула, що це стосується навіть їжі. Коли вона побувала у Барселоні, побачила, що навіть у найменших магазинах там можна придбати практично усе.
Тим часом у Тбілісі, якщо потрібно закупитися, точно доведеться їхати до великого супермаркету, адже у маленьких магазинах може не бути навіть м'яса.
Про креветки, червону рибу – це взагалі в Грузії можна забути, тому що тут це коштує просто якихось неймовірних грошей,
– поскаржилася блогерка.
До слова, вартість життя у Грузії приблизно на 50% вища, ніж в Україні. Наприклад, одній людині у Тбілісі потрібно приблизно 2011 євро щомісяця на життя, не враховуючи оренду, пише Numbeo.
Ситуація на дорогах
Водії у Грузії, на думку українки, дуже неуважні – тільки нещодавно на неї наїхала машина, а водій навіть не вийшов до неї, не перепросив, а просто поїхав далі. Вже пізніше дівчині написало чимало людей, які опинилися у подібній ситуації в Грузії.
Відсутність розвитку у блозі
Для мене як для блогера тут немає розвитку взагалі. В цілому ця країна дуже маленька, і якщо порівнювати, наприклад, Грузію та Україну – ну це просто небо і земля,
– розповіла дівчина.
Вона вважає, що основна причина полягає у невеликому розмірі країни та невеликій кількості мешканців.
Можливість легалізації
Для українки найбільшим недоліком Грузії є "незрозуміла ситуація на кордоні". Вона поділилася, що трапляються випадки, коли людей не пускають без пояснення причини, навіть якщо вони мають право легально перебувати там.
