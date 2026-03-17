Грузия – это очень красивая страна, но не без своих недостатков. Украинка поделилась теми, что "бесят" ее больше всего, сообщает whoisdashulia.

Какие есть минусы жизни в Грузии?

Маленький выбор в магазинах

Сначала украинка замечала, что выбор в магазинах Грузии очень небольшой, только когда это касалось косметики и одежды, но сейчас она поняла, что это касается даже еды. Когда она побывала в Барселоне, увидела, что даже в самых маленьких магазинах там можно приобрести практически все.

Между тем в Тбилиси, если нужно закупиться, точно придется ехать в большой супермаркет, ведь в маленьких магазинах может не быть даже мяса.

О креветках, красную рыбу – это вообще в Грузии можно забыть, потому что здесь это стоит просто каких-то невероятных денег,

– пожаловалась блогерша.

К слову, стоимость жизни в Грузии примерно на 50% выше, чем в Украине. Например, одному человеку в Тбилиси нужно примерно 2011 евро ежемесячно на жизнь, не учитывая аренду, пишет Numbeo.

Ситуация на дорогах

Водители в Грузии, по мнению украинки, очень невнимательные – только недавно на нее наехала машина, а водитель даже не вышел к ней, не извинился, а просто поехал дальше. Уже позже девушке написало немало людей, которые оказались в подобной ситуации в Грузии.

Отсутствие развития в блоге

Для меня как для блогера здесь нет развития вообще. В целом эта страна очень маленькая, и если сравнивать, например, Грузию и Украину – ну это просто небо и земля,

– рассказала девушка.

Она считает, что основная причина заключается в небольшом размере страны и небольшом количестве жителей.

Возможность легализации

Для украинки самым большим недостатком Грузии является "непонятная ситуация на границе". Она поделилась, что бывают случаи, когда людей не пускают без объяснения причины, даже если они имеют право легально находиться там.

