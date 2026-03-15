Українка Поліна вже два роки живе в Іспанії, і чимало часу з них орендує квартиру у новобудові. І перед заселенням у таке житло краще знати кілька можливих проблем, що можуть спіткати мешканців, повідомляє mrs.faustova.

Про які несподівані недоліки новобудов в Іспанії варто знати?

Вже не вперше українці довелося зіштовхнутися з проблемами у будинку, де вона орендує квартиру. Дуже швидко після переїзду виявилося, що поряд триває будівництво. Також прямо з вікон її квартири відкривається краєвид на "табір" безхатьків.

Гірше завжди є куди. В нас в новобудові завелися миші. Знаєте, як я думала? Миші заводяться в старих будинках, або на перших-других поверхах. Яким же було шоком, коли наші сусіди в чатах почали писати з п'ятого поверху, з шостого, що в них миші,

– поділилася українка.

Блогерка переконана, що саме будівництво поряд спровокувало мишей шукати собі нове житло, і тому вони перебралися до сусідньої будівлі. І навіть попри те, що українка живе досить високо, дуже швидко вона виявила, що гризуни завелися і в її квартирі.

Попри те, що компанія-забудовник намагається розв'язати проблему, наразі миші все ще залишаються в домі.

До речі, гризуни, це далеко не єдина неприємна проблема, що може спіткати експатів у Іспанії. Дуже багато людей скаржаться на величезних та неприємних тарганів, що часто лазять прямо на вулицях.

А через рекордні температури останніх років іспанські таргани починають мутувати, пише Euronews. Метаболічні цикли шкідників прискорюються, і вони починають розмножуватися навіть швидше – що призвело до збільшення заражень тарганами на 33% лише 2024 року.

