Українка Поліна вже два роки живе в Іспанії, і чимало часу з них орендує квартиру у новобудові. І перед заселенням у таке житло краще знати кілька можливих проблем, що можуть спіткати мешканців, повідомляє mrs.faustova.
Про які несподівані недоліки новобудов в Іспанії варто знати?
Вже не вперше українці довелося зіштовхнутися з проблемами у будинку, де вона орендує квартиру. Дуже швидко після переїзду виявилося, що поряд триває будівництво. Також прямо з вікон її квартири відкривається краєвид на "табір" безхатьків.
Гірше завжди є куди. В нас в новобудові завелися миші. Знаєте, як я думала? Миші заводяться в старих будинках, або на перших-других поверхах. Яким же було шоком, коли наші сусіди в чатах почали писати з п'ятого поверху, з шостого, що в них миші,
– поділилася українка.
Блогерка переконана, що саме будівництво поряд спровокувало мишей шукати собі нове житло, і тому вони перебралися до сусідньої будівлі. І навіть попри те, що українка живе досить високо, дуже швидко вона виявила, що гризуни завелися і в її квартирі.
Попри те, що компанія-забудовник намагається розв'язати проблему, наразі миші все ще залишаються в домі.
До речі, гризуни, це далеко не єдина неприємна проблема, що може спіткати експатів у Іспанії. Дуже багато людей скаржаться на величезних та неприємних тарганів, що часто лазять прямо на вулицях.
А через рекордні температури останніх років іспанські таргани починають мутувати, пише Euronews. Метаболічні цикли шкідників прискорюються, і вони починають розмножуватися навіть швидше – що призвело до збільшення заражень тарганами на 33% лише 2024 року.
