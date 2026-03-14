Навіть речі, які здаються цілком звичними вдома, можуть викликати чималі проблеми під час в'їзду, пише Митна служба України.
Що не можна ввозити до України?
Перше правило, що потрібно запам'ятати – при в'їзді до України діє система "зеленого" та "червоного" коридорів. Якщо перевозяться лише дозволені речі у допустимих нормах, можна скористатися "зеленим" коридором.
А ось у випадку, якщо в багажі є речі, що підлягають декларуванню, слід обрати "червоний".
Ось що можна везти без декларування та сплати зборів, пише Visit Ukraine:
- готівка до 10 000 євро;
- особисті речі, в тому числі одяг, гаджети та прикраси;
- до 5 упаковок ліків без заборонених речовин;
- товари загальною вагою до 50 кілограмів та вартістю до 500 євро;
- алкоголь та тютюнові вироби в межах лімітів.
Натомість обов'язково декларувати потрібно різноманітні цінності (метали, антикваріат та твори мистецтва), товари, що перевищують дозволені ліміти, живих тварин, біоматеріали та усю готівку понад 10 000 євро.
Також є деякі речі, які ввозити в Україну заборонено:
- наркотичні та психотропні речовини;
- вибухові, отруйні та радіоактивні речовини;
- друковну та електронну продукцію з закликами до насильства та ворожнечі, пропагандою війни, порнографією та расистським чи ксенофобним контентом;
- хворих чи неідентифікованих тварин;
- зброю будь-якого типу, якщо немає спеціального дозволу від МВС.
Що ще слід знати туристам?
