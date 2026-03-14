Навіть речі, які здаються цілком звичними вдома, можуть викликати чималі проблеми під час в'їзду, пише Митна служба України.

Цікаво До 5000 злотих штрафу або арешт: чому у Польщі краще не купувати бензин "про запас"

Що не можна ввозити до України?

Перше правило, що потрібно запам'ятати – при в'їзді до України діє система "зеленого" та "червоного" коридорів. Якщо перевозяться лише дозволені речі у допустимих нормах, можна скористатися "зеленим" коридором.

А ось у випадку, якщо в багажі є речі, що підлягають декларуванню, слід обрати "червоний".

Ось що можна везти без декларування та сплати зборів, пише Visit Ukraine:

готівка до 10 000 євро;

особисті речі, в тому числі одяг, гаджети та прикраси;

до 5 упаковок ліків без заборонених речовин;

товари загальною вагою до 50 кілограмів та вартістю до 500 євро;

алкоголь та тютюнові вироби в межах лімітів.

Натомість обов'язково декларувати потрібно різноманітні цінності (метали, антикваріат та твори мистецтва), товари, що перевищують дозволені ліміти, живих тварин, біоматеріали та усю готівку понад 10 000 євро.

Також є деякі речі, які ввозити в Україну заборонено:

наркотичні та психотропні речовини;

вибухові, отруйні та радіоактивні речовини;

друковну та електронну продукцію з закликами до насильства та ворожнечі, пропагандою війни, порнографією та расистським чи ксенофобним контентом;

хворих чи неідентифікованих тварин;

зброю будь-якого типу, якщо немає спеціального дозволу від МВС.

Що ще слід знати туристам?