Якщо ви плануєте подорож за кордон, слід спершу переконатися, що ви знаєте, як отримати гроші, коли опинитеся в іншій країні, пише Економічна правда.
Скільки готівки можна зняти за кордоном?
Якщо ви поїхали за кордон, тоді ліміт зняття готівки там з гривневої картки становить 12,5 тисяч гривень на 7 календарних днів. А з валютної картки – до 100 000 гривень на день.
Натомість з корпоративних карток у гривні за кордоном можна знімати до 17,5 тисяч гривень на календарний тиждень.
Тож під час подорожей за кордоном краще надавати перевагу безготівковим розрахункам: гривневим та валютним платіжним карткам, а також застосункам ApplePay та GooglePay. Тут ліміти на розрахунки зовсім інші й значно більші.
Скільки готівки можна везти за кордон?
Одна людина без декларації може вивезти через кордон суму готівки в еквіваленті до 10 000 євро, пише Europortal. Для цього не потрібно заповнювати жодних документів, достатньо просто сказати на митниці про наявність коштів.
А ось суми, що перевищують еквівалент 10 000 євро, потребують письмового декларування. У такому випадку потрібно підтвердити легальність наявності грошей даними про зняття їх з рахунків.
Що ще слід знати туристам за кордоном?
