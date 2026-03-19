До першої десятки найщасливіших вже традиційно увійшли скандинавські країни, а ось першість посіла Фінляндія, повідомляє World Happiness Report.

Яка країна визнана найщасливіших?

Ось десять країн, що очолили перелік:

Фінляндія;

Ісландія;

Данія;

Коста-Рика;

Швеція;

Норвегія;

Нідерланди;

Ізраїль;

Люксембург;

Швейцарія.

Що цікаво, вже торік Коста-Рика разом з Мексикою стали першими латиноамериканськими країнами, що увійшли до перших позицій списку. Тоді Коста-Рика зайняла 6-те місце, а Мексика – десяте. Цьогоріч Мексика поступилася своїм місцем Швейцарії.

Тим часом останню сходинку вже майже традиційно займає Афганістан – він на 147-му місці, пише Forbes.

Також дослідники виявили, що більшість західних розвинених країн зараз загалом менш щасливі, ніж були у період між 2005 та 2010 роками – навіть попри те, що у більшості глобальних регіонів молодь має вищі оцінки життя зараз, ніж тоді. Добробут молоді знизився тільки у Західній Європі, США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Цікаво! Окремі дослідження показують, що використання соцмереж має зв'язок із рівнем щастя та добробуту. Наприклад, опитування серед 15-річних учнів показало, що менш щасливими є ті, які використовують їх понад 7 годин на день.

