Про інцидент повідомило видання SupercarBlondie.

У чому причина затримки?

Йдеться про рейс авіакомпанії United Airlines, який виконував переліт із Лос-Анджелеса до Шанхая. На борту літака Boeing 787-9 Dreamliner перебувало близько 270 людей. Лайнер уже летів над Тихим океаном, коли екіпаж ухвалив рішення змінити курс і повернутися до Сан-Франциско.

Причина виявилася доволі незвичною – один із пілотів забув свій паспорт. Як повідомили в авіакомпанії, відсутність документа у члена екіпажу унеможливлювала його проходження імміграційного контролю після прибуття до Китаю. У такій ситуації продовжувати політ було ризиковано з юридичної точки зору, тому повернення стало найпростішим рішенням.



Літак довелося розвернути через пілота / Фото Unsplash

Що було далі?

Як зазначає One Mile at a Time, після приземлення у Сан-Франциско компанія оперативно замінила екіпаж, і літак знову вирушив до Шанхая того ж дня. Втім, пасажири прибули із запізненням приблизно на шість годин. Поки тривала заміна екіпажу, пасажирам надали ваучери на харчування та інші бонуси як часткову компенсацію за затримку.

Фахівці зазначають, що подібні ситуації трапляються рідко, але не є неможливими. Попри те, що члени екіпажу проходять спрощені перевірки документів, відповідальність за їхню наявність залишається критично важливою. Інцидент вкотре показав: навіть незначна людська помилка може суттєво вплинути на міжнародні авіаперельоти та плани сотень пасажирів.

