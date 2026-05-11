Південна Корея розпочала розробку винищувача ще у 2001 році. Про це повідомили в Yonhap.

Що відомо про введення в експлуатацію літака?

Винищувач країна розробляла за часів уряду президента Кім Де Чжуна, але через проблеми з державним бюджетом та питаннями доцільності проєкту процес зупинився приблизно на 10 років.

Під час першого запуску прототипу KF-21 у квітні 2021 року фахівці здійснили 1600 тестових польотів та перевірили дозаправлення в повітрі та пуски озброєння.

Південна Корея планує поставити 120 винищувачів KF-21:

перші 40 літаків класу повітря-повітря – до 2028 року;

наступні 80 літаків з можливостями завдавати ударів по наземних та морських цілях – до 2032 року.

Яка вартість винищувача та чи є проблеми з проєктом?

Проєкт KF-21, вартість якого становила 6,06 мільярда доларів, офіційно розпочався лише у грудні 2015 року. Тоді Південна Корея планувала замінити старі літаки F-4 та F-5.

Літак зможе розвивати швидкість до 2230 кілометрів на годину та долати близько 2900 кілометрів. Його також оснастять сучасними системами, зокрема радаром AESA з активною фазованою антенною решіткою.

У DAPA (управління програми оборонних закупівель Південної Кореї) повідомили про можливі затримки термінів розробки через тиск на державний бюджет.

Один із представників управління на брифінгу заявив, що агентство реалізовуватиме проєкт з урахуванням бюджетних обмежень та інших чинників.

Ми проводимо консультації з військовими та відповідними відомствами, щоб забезпечити стабільне та ефективне впровадження програм модернізації оборони, включаючи подальше масове виробництво KF-21,

– зазначив представник DAPA.

Як Україна модифікує літаки та винищувачі?

Український Ан-28, оснащений дронами-перехоплювачами, збив понад 200 ворожих безпілотників, включаючи "Шахеди" та "Гербери".

Екіпаж літака складається з добровольців, які використовують технології SkyFall та кулемет M134 Minigun для виявлення та ураження цілей.

Також ще у 2023 році Україна модифікувала винищувач МіГ-29. На тому місці, де під крилом літака зазвичай кріпляться пускові установки АКУ-470 для ракет класу "повітря-повітря" Р-27Р, з'явилися абсолютно нехарактерні для винищувачів пілони незрозумілого призначення.