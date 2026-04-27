24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Нова розробка України змінює ППО

Один з найбільш незвичайних та найефективніших засобів захисту України від російських "Шахедів" – застарілий легкий транспортний літак розробки ДП "Антонов" Ан-28, озброєний бортовою гарматою, – незабаром стане набагато потужнішим завдяки додаванню безпілотників-перехоплювачів класу "повітря-повітря".

Екіпаж Ан-28 випробовував щонайменше два різні типи перехоплювачів: SkyFall P1-Sun та Wild Hornet Sting. Обидва безпілотники запускаються з простої стійки, прикріпленої до правого крила двомоторного Ан-28. Після запуску оператори на борту літака направляють перехоплювачі у сторону "Шахедів".

Мета – вдарити по російських безпілотниках невеликим вибуховим вантажем. Відео випробувань з'явилося в інтернеті в четвер, 23 квітня. Один зі спостерігачів, Тимур Фаткуллін, стверджував, що Ан-28 вже використовував P1-Sun у бойових діях. "Можна назвати це дешевою ракетою класу "повітря-повітря", – пояснив Фаткуллін.

Ан-28 знищує "Шахеда": відео

Ан-28 1980-х років випуску зазвичай не асоціюється з протиповітряною обороною. Але наприкінці минулого року деякі кмітливі українські добровольці озброїли один з транспортників 7,62-міліметровим "Мініганом", який стріляв з відкритого бічного люка транспортника.

Стабільний та дешевий в експлуатації Ан-28 є чудовою артилерійською платформою. Як стверджував Фаткуллін, приблизно за шість місяців з моменту першої появи озброєного Ан-28 у небі над Україною його екіпаж збив понад 220 "Шахедів".

Як один літак вирішує одразу 4 проблеми

Тандем вирішує чотири проблеми, які не змогли б вирішити ні наземні дрони-перехоплювачі, ні Ан-28 зі стрільцем-пілотом самостійно.

По-перше, "Мініган" ефективний лише на відстані, на яку може прицілитися стрілець. Перехоплювачі P1-Sun та Sting можуть летіти на десятки кілометрів. Оператори на борту Ан-28, під'єднані до своїх безпілотників по радіо, бачать те, що бачать БпЛА, через камери переднього огляду.

Запуск з висоти також вирішує проблему з акумулятором та швидкістю. Наземні перехоплювачі витрачають значну кількість енергії під час набору швидкості до крейсерської. Безпілотник повітряного запуску починає переслідування вже на висоті, рухаючись зі швидкістю приблизно 300 кілометрів на годину і з розрядженим акумулятором.

Зазвичай, рухаючись зі швидкістю менше як 200 кілометрів на годину, перехоплювачі можуть розганятися приблизно вдвічі швидше, щоб обігнати та атакувати "Шахедів", які рухаються зі швидкістю 185 кілометрів на годину, та наздогнати реактивні варіанти "Герань" зі швидкістю 300 – 350 кілометрів на годину.

Погода – третій фактор. Наземні дрони піддаються впливу хмарності, яка може засліпити їхніх операторів, водночас Ан-28 може піднятися вище неї. "Ан-28 дозволить дронам працювати в умовах нульової видимості", – написав Фаткуллін.

Четверте – це радіодіапазон. Лінія радіозв'язку залежить від висоти. Оператор на висоті кількох тисяч метрів може направляти перехоплювачі набагато далі, ніж наземна команда.

Нагальна невирішена проблема

Безпілотники-перехоплювачі вартістю близько 3000 доларів за одиницю – не найдешевший спосіб збити "Шахеди" вартістю 50 тисяч доларів, але вони все одно набагато економніші, ніж найкращі ракети класу "поверхня – повітря" західного виробництва, які можуть коштувати сотні тисяч або навіть мільйони доларів за одиницю.

Зараз збільшення вартості визначає масштаб виробництва. Компанія Wild Hornets виробляє понад 10 тисяч перехоплювачів Sting на місяць. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що лише у січні 2026 року українські збройні сили отримали приблизно 40 тисяч дронів-перехоплювачів. Володимир Зеленський заявив, що Україна може збільшити це виробництво до 2000 на день за умови достатнього фінансування. За словами Ганни Гвоздяр, радниці Федорова, P1-Sun компанії SkyFall знищив понад 3000 безпілотників типу Shahed з початку 2026 року.

Росіяни регулярно запускають сотні ракет "Шахедів" одночасно по українських містах та електростанціях, зазвичай один – два рази на тиждень. Переважно лише 10% цих дронів проходять крізь українську оборону, але і їх достатньо, щоб завдати значної шкоди.

Росіяни продовжували нарощувати атаки "Шахедами". Щомісяця запускали кілька сотень безпілотників, а поставки здійснювалися з Ірану. Але внутрішнє виробництво, починаючи з заводу в Алабузі, другого заводу в Куполі, та виробництво приманок "Гербера" збільшили кількість атак до тисяч щомісяця. Українські засоби ППО до кінця 2024 року виловили 99% безпілотників, але їм було важко встигати за ними, оскільки щомісячна кількість запусків перевищила 6 тисяч.

Для українських захисників ППО вкрай важливо було посилити захист від "Шахедів", не витрачаючи стільки грошей, щоб він зрештою став недоступним. Недорогі дрони-перехоплювачі, які українські заводи випускають тисячами щомісяця, допомогли захисникам знайти баланс між можливостями та вартістю.

І їхня кількість зростає. Дебора Фейрламб з Green Flag Ventures пояснює закономірність так: кожну третю російську повітряну ціль тепер збиває дрон-перехоплювач, а не ракета.

Українські війська використовують для боротьби з "Шахедами" цілу низку літаків, серед яких є старі навчальні літаки та щонайменше один модифікований сільськогосподарський літак. Існує велика ймовірність, що багато з них отримають стійки для дронів-перехоплювачів.

"Це не одноразовий випадок вже є кілька проєктів, де Sting розгортається з різних платформ – як морських, так і повітряних", – заявили у Wild Hornets.

Морську версію продемонстрували 19 квітня, коли 412-та бригада NEMESIS запустила ракету Sting з безпілотного надводного судна та перехопила російський "Шахед" над Чорним морем – це перше у світі перехоплення безпілотників морського базування.

Українці також удосконалюються в ураженні безпілотників типу "Шахед" на великій відстані. 4 квітня пілот українського підрозділу "Булава" збив два "Шахеди" одним перехоплювачем Sting з відстані 500 кілометрів, використовуючи систему дистанційного керування HORNET VISION Ctrl від Wild Hornets. 23 квітня міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що пілоти керували перехоплювачами з відстані до 2000 кілометрів, зокрема й з-за меж країни.

Росія також адаптується. Реактивні варіанти "Шахедів" зараз розвивають швидкість до 300 – 350 кілометрів на годину і можуть розганятися до 500 – 600 кілометрів – все ще швидше, ніж будь-який перехоплювач, який зараз має Україна.

Федоров назвав реактивні варіанти найнагальнішою невирішеною проблемою. Brave1 спрямовує гранти на перехоплювачі, здатні рухатися швидше, ніж 450 кілометрів на годину.