Як пише Олексій Копитько, під час цього візиту були атаковані:

великий десантний корабель "Ямал",

ВДК "Микола Фільченков",

розвідувальний корабель "Іван Хурс",

штаб радіотехнічної розвідки сил ППО,

РЛС МР10М1 "Мис-М1",

літак МіГ-31 на аеродромі Бельбек,

технічно-експуалатційна частина аеродрому Бельбек,

один із навчальних центрів Чорнорморського флоту Росії.

До того ж росіяни збили це на голову людей. Далі зазначу кілька моментів.

Читайте також Піхотна орда лізе на Гуляйполе: на що перетворився наступ росіян на фронті

Як Україна демілітаризує Крим

18 квітня – попередній "візит" дронів СБУ до Севастополя (три кораблі, така сама РЛС, резервуар з нафтою тощо).

19 квітня – "візит" ГУР. Знову кораблі.

22 квітня – ще один "візит" Сил оборони України. Атакований пункт управління кораблями "Стрілецький" та один із сторожових кораблів (підтверджене пошкодження рубки).

Ніч на 26 квітня – знову успішний "візит" СБУ. Другий для служби за тиждень та 4 для Сил оборони загалом.

Щоразу під ударом опинялися російські кораблі. Ні, їх не потопили (як навіщось пишуть деякі видання). Але їм поступово винесуть усі радіотехнічні девайси та системи управління. За підсумками це будуть сліпі корита, придатні лише для того, щоб потонути разом із особовим складом. Навіть роль статичних елементів ППО вони не зможуть виконувати.

Деактивація елементів ППО робить російських окупантів у Севастополі дедалі вразливішими. Витрати контролю над захопленим містом зростають.

Відбувається де-факто примусова демілітаризація Севастополя (як і Криму загалом). Хоча Кремль планував використовувати окупований півострів навпаки – як військовий плацдарм для проєктування сили на Балкани і Середземномор'я. Нині все складніше з опорою на Крим підтримувати окупаційне угруповання на Херсонщині та у Запоріжжі.

Сам процес демілітаризації Криму – це вже політичний та переговорний чинник. Росія не може захистити свою вигадану "скрєпу". Челябінськ та Сизрань (як і Туапсе) нікому в Росії не шкода. А провал оборони Севастополя – це відчутно, а замовчати складніше.

Повторний "візит" СБУ за короткий час із такою великою кількістю атакованих цілей робить ситуацію непристойною для російського командування.

Ну, і вкотре продемонстрований контраст. Україна атакує військову та супутню інфраструктуру, а російська ППО створює для росіян значно більше ризиків.

Росіяни ж навмисне атакують цивільних в Україні, якщо йдеться про порти – навмисне атакують невійськову інфраструктуру (бочки зі олією, елеватори).

Виправити звички терористів можна лише силою. Інакше вони повторюватимуть, якщо не в Україні – то в Європі.