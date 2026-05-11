Южная Корея начала разработку истребителя еще в 2001 году. Об этом сообщили в Yonhap.

Что известно о введении в эксплуатацию самолета?

Истребитель страна разрабатывала во времена правительства президента Ким Дэ Чжуна, но из-за проблем с государственным бюджетом и вопросами целесообразности проекта процесс остановился примерно на 10 лет.

Самолет сможет развивать скорость до 2230 километров в час и преодолевать около 2900 километров. Его также оснастят современными системами, в частности радаром AESA с активной фазированной антенной решеткой.

Во время первого запуска прототипа KF-21 в апреле 2021 года специалисты совершили 1600 тестовых полетов и проверили дозаправку в воздухе и пуски вооружения.

Южная Корея планирует поставить 120 истребителей KF-21:

первые 40 самолетов класса воздух-воздух – до 2028 года;

следующие 80 самолетов с возможностями наносить удары по наземным и морским целям – до 2032 года.

Какова стоимость истребителя и есть ли проблемы с проектом?

Проект KF-21, стоимость которого составляла 6,06 миллиарда долларов, официально начался только в декабре 2015 года. Тогда Южная Корея планировала заменить старые самолеты F-4 и F-5.

В DAPA (управление программы оборонных закупок Южной Кореи) сообщили о возможных задержках сроков разработки из-за давления на государственный бюджет.

Один из представителей управления на брифинге заявил, что агентство будет реализовывать проект с учетом бюджетных ограничений и других факторов.

Мы проводим консультации с военными и соответствующими ведомствами, чтобы обеспечить стабильное и эффективное внедрение программ модернизации обороны, включая дальнейшее массовое производство KF-21,

– отметил представитель DAPA.

Украинский Ан-28, оснащен дронами-перехватчиками, сбил более 200 вражеских беспилотников, включая "Шахеды" и "Герберы".

Экипаж самолета состоит из добровольцев, которые используют технологии SkyFall и пулемет M134 Minigun для обнаружения и поражения целей.

Также еще в 2023 году Украина модифицировала истребитель МиГ-29. На том месте, где под крылом самолета обычно крепятся пусковые установки АКУ-470 для ракет класса "воздух-воздух" Р-27Р, появились совершенно нехарактерные для истребителей пилоны непонятного назначения.