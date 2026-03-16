Що буде з авіарейсами з та до Дубая після влучання дрона?
Дрон поблизу Міжнародного аеропорту Дубая (DXB) влучив у паливний бак, що призвело до пожежі, пише Business Insider.
Близько 5:10 ранку за місцевим часом в офісі повідомили, що пожежу локалізовано, і що про постраждалих не повідомлялося. Однак, схоже, що інцидент спричинив нову хвилю хаосу в подорожах та збоїв у польотах:
- Невдовзі DXB повідомила, що всі рейси тимчасово призупинені "як запобіжний захід для забезпечення безпеки всіх пасажирів та персоналу".
- Авіакомпанія Emirates надіслала повідомлення: "Усі рейси до Дубая та з нього тимчасово призупинено. Будь ласка, не їдьте до аеропорту".
- Компанія Dubai Airports повідомила, що деякі рейси перенаправляються з DXB до Аль-Мактум.
Пізніше стало відомо, що рейси до та з аеропорту DXB поступово відновлюються. Emirates заявила, що до кінця дня "виконуватиме обмежений розклад" рейсів.
Як війна в Ірані вплинула на акції авіакомпаній?
Акції авіакомпаній відновилися 5 березня, після чого з Близького Сходу вилетіло більше рейсів, що дало перевізникам певний "перепочинок" після падіння прибутків, пише Reuters.
- Emirates та Etihad Airways зараз обмежують кількість рейсів з Дубая та Абу-Дабі через безпечні повітряні коридори Об’єднаних Арабських Еміратів.
- Авіакомпанія Qatar Airways заявила, що забороняє обмежувати рейси допомоги пасажирам, які застрягли в Омані.
- Чартерний рейс уряду США перевозив американців додому з Близького Сходу, а також організовувалися додаткові рейси з інших регіонів.
Так відомо, що ціни на квитки на популярні маршрути, такі як маршрути з Австралії до Європи, різко зросли після закриття Дубая, найзавантаженішого міжнародного аеропорту світу, який фактично обслуговує понад 1000 рейсів на день.
Останні новини про конфлікт США та Ірану
Дональд Трамп попередив, що НАТО може чекати "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не допоможуть відкрити Ормузьку протоку. Трамп закликав Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію долучитися до спільних зусиль для відкриття протоки, через яку проходить п'ята частина світових поставок нафти.
Міністр енергетики США Кріс Райт прогнозує завершення війни на Близькому Сході протягом кількох тижнів. Ціни на нафту і газ зростають через конфлікт, але є надія на їх зниження в найближчі тижні.
Зеленський заявив, що Росія заробила близько 10 мільярдів доларів за два тижні війни на Близькому Сході, що допомагає фінансувати війну проти України. Президент закликав США посилити тиск на Росію.
Дональд Трамп анонсував можливі нові атаки на нафтовий острів Харк в Ірані. Там проходить 90% нафти з Ірану на експорт.