Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю CNN.
Володимир Зеленський підкреслив, що санкції США та Євросоюзу, а також удари по російській енергетичній інфраструктурі серйозно тиснуть на фінанси Росії. За оцінками розвідки, вже у 2026 році російська економіка зіткнулася з дефіцитом у понад 100 мільярдів доларів.
Водночас президент переконаний, що держава-агресор заробляє на війні на Близькому Сході. Це і додає російському диктатору Путіну впевненості в тому, що він може далі вести війну проти України.
Тепер ми бачимо, що вони заробили близько 10 мільярдів за два тижні війни на Близькому Сході. Це справді небезпечно,
– заявив Зеленський.
За словами українського лідера, Путін імітував готовність до переговорів щодо завершення війни в Україні. Тому Зеленський закликав Сполучені Штати посилити тиск на Росію.
"Інакше він не вестиме переговори добросовісно", – додав Зеленський.
Президент України раніше попередив про ризики у постачанні Україні ракет до систем Patriot. Через використання їх американцями може виникнути дефіцит ракет PAC-2 і PAC-3.
Іран заявив, що українська допомога Ізраїлю у протидії дронам нібито втягнула країну у конфлікт на Близькому Сході. На тлі цього Тегеран пригрозив ударами по Україні.
У МЗС Ірану заявили, що Іран отримує військову допомогу від Росії та Китаю.