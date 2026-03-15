Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью CNN.
Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции США и Евросоюза, а также удары по российской энергетической инфраструктуре серьезно давят на финансы России. По оценкам разведки, уже в 2026 году российская экономика столкнулась с дефицитом в более 100 миллиардов долларов.
В то же время президент убежден, что государство-агрессор зарабатывает на войне на Ближнем Востоке. Это и добавляет российскому диктатору Путину уверенности в том, что он может дальше вести войну против Украины.
Теперь мы видим, что они заработали около 10 миллиардов за две недели войны на Ближнем Востоке. Это действительно опасно,
– заявил Зеленский.
По словам украинского лидера, Путин имитировал готовность к переговорам по завершению войны в Украине. Поэтому Зеленский призвал Соединенные Штаты усилить давление на Россию.
"Иначе он не будет вести переговоры добросовестно", – добавил Зеленский.
Президент Украины ранее предупредил о рисках в поставках Украине ракет к системам Patriot. Из-за использования их американцами может возникнуть дефицит ракет PAC-2 и PAC-3.
Иран заявил, что украинская помощь Израилю в противодействии дронам якобы втянула страну в конфликт на Ближнем Востоке. На фоне этого Тегеран пригрозил ударами по Украине.
В МИД Ирана заявили, что Иран получает военную помощь от России и Китая.