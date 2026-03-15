Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью CNN.

Почему России выгодна война на Ближнем Востоке?

Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции США и Евросоюза, а также удары по российской энергетической инфраструктуре серьезно давят на финансы России. По оценкам разведки, уже в 2026 году российская экономика столкнулась с дефицитом в более 100 миллиардов долларов.

В то же время президент убежден, что государство-агрессор зарабатывает на войне на Ближнем Востоке. Это и добавляет российскому диктатору Путину уверенности в том, что он может дальше вести войну против Украины.

Теперь мы видим, что они заработали около 10 миллиардов за две недели войны на Ближнем Востоке. Это действительно опасно,

– заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, Путин имитировал готовность к переговорам по завершению войны в Украине. Поэтому Зеленский призвал Соединенные Штаты усилить давление на Россию.

"Иначе он не будет вести переговоры добросовестно", – добавил Зеленский.

