Про інцидент повідомляє польське видання RMF24, передає 24 Канал.

Що відомо про інцидент?

Подія сталася 11 січня. Прикордонники, які працюють в аеропорту, отримали повідомлення від служби безпеки про те, що в зоні реєстрації перебуває жінка з написом bomb на чолі.

Правоохоронці негайно відреагували та перевірили пасажирку. Як з'ясувалося, це була 29-річна громадянка України, яка очікувала на рейс до Цюриха. За словами прикордонників, жінка поводилася спокійно, не чинила опору та повністю виконувала вимоги служб.

Навіщо вона це зробила?

Під час огляду багажу та особистих речей жодних небезпечних предметів виявлено не було. Сама пасажирка пояснила, що зробила напис помадою жартома, не усвідомлюючи можливих наслідків. Втім, навіть відсутність загрози не врятувала її від покарання.

За порушення правил безпеки в аеропорту жінку:

оштрафували на 500 злотих (близько 6 тисяч гривень),

не допустили до польоту, і рейс до Швейцарії вона пропустила.

У польській прикордонній службі наголосили, що будь-які жарти, пов'язані з безпекою, вибухівкою або загрозами, розглядаються серйозно, навіть якщо вони не мають реального підґрунтя.



Жартувати про бомби в аеропорту небезпечно / Фото Unsplash

Чому в аеропорту краще не жартувати про бомби?

Як пояснює Philippine Airlines, жартувати про бомби в аеропорту небезпечно насамперед тому, що безпека там є абсолютним пріоритетом. Будь-яка згадка про вибухівку автоматично сприймається службами як потенційна загроза, незалежно від інтонації, напису чи наміру людини. Працівники аеропорту та служби безпеки не мають права оцінювати, "жарт це чи ні", – вони зобов'язані реагувати за протоколом.

Навіть невинний, на думку пасажира, жарт може запустити серйозну перевірку із залученням поліції, прикордонників та служби авіаційної безпеки. Через це затримуються рейси, перевіряються пасажири й багаж, а інколи можуть перекривати частину термінала. У такій ситуації відповідальність несе саме той, хто став причиною тривоги.

Яка ситуація в одному з найбільших аеропортів Польщі?

Тим часом в аеропорту Гданська через сильний снігопад скасували або перенаправили багато рейсів, а ще низка затримуються. У Поморському воєводстві оголошено небезпеку другого рівня через сильні опади.