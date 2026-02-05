Співробітники СІЗО в Таганрозі та спецпризначенці регулярно знущалися з Кшиштофа Галоса. Про це повідомили в "Слідство Інфо".

Як Кшиштоф Галос опинився в Україні?

У грудні 2025 року в медіа активно поширювали новину про поляка, який не вірив у війну в Україні, приїхав, аби побачити все на власні очі, а зрештою – потрапив у російський полон. Польське видання Gazeta Wyborcza пізніше написало, що він помер у СІЗО міста Таганрог Ростовської області.

Кшиштоф Галос заїхав в Україну 14 квітня 2023 року. Наступного дня чорний Ford Кшиштофа з велосипедом на даху потрапив на одну з камер відеоспостереження. До того Галос в’їжджав в Україну ще 8 років тому. 55-річний поляк жив у Кракові та більшу частину життя працював на пошті.

Далі Кшиштоф Галос вирушив у Запорізьку область, де зник безвісти 20 квітня. Вранці 20 квітня Кшиштофа зупиняли українські військові на блокпості в селі Григорівка Запорізької області. Бійці пояснили іноземцю, що далі їхати небезпечно, а він відповів, що прагне проїхати "до дівчини у тимчасово окупований Енергодар".

Як росіяни знущалися з поляка в полоні?

Експолонений Андрій пригадує, що наглядачі у СІЗО були дуже задоволені тим, що до них потрапив громадянин Польщі. Він сказав, що вони сміялися і раділи, що зловили поляка. Казали, що "ви наступні", що "ви не розслабляйтеся, що ви там в своїй Європі, ми і до вас доберемося".

Інший звільнений з полону військовий з позивним "Бритва" сказав, що наглядачі катували Галоса від початку його перебування в СІЗО. "Бритві" згодом вдалося поспілкуватися з людьми, які в той час сиділи в одній камері з Кшиштофом. Поляк ділився з ними, що приїхав в Україну, аби подивитися на релігійні пам’ятки.

Десь там через три-чотири дні ми зранку чуємо, що якийсь шум. Хлопці кажуть, ми сіли снідати, поляк ще так ламаною мовою каже: "Я, мабуть, помру". А бачимо, що він такий блідий-блідий вже. І по камері дуже важко ходити, сидіти було, все болить, тіло побите, – розповіли "Бритві".

Після цього Кшиштофа у камеру більше не повернули. А вже ввечері до його співкамерників прийшли тюремники та змусили підписати документ, де йшлося про те, що смерть Кшиштофа – природна. У Польщу тіло Кшиштофа Росія також не повернула.

