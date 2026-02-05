Про це пише "РБК-Україна" та "Новини.LIVE".

Що казав батько Івана Романа після повернення сину з полону?

Журналісти "РБК-Україна" взяли коментар у батька Івана Романа. Чоловік зазначив, що йому повідомили телефоном, що його сина повернули з російського полону, а також він побачив його на відео.

Зараз він уже їде сюди. З хвилини на хвилину, я сподіваюся, що його обійму,

– сказав чоловік.

Пізніше журналісти публікували відео, як батько військовослужбовця повідомляв рідним та близьким, що його син Іван Роман уже в Україні після російської неволі.

"Зараз автобус уже має бути. Все зараз уже будемо його обіймати", – розповів чоловік.

Мережу зворушило відео із батьком військовополоненого, який приїхав його зустріти після обміну / Відео "РБК-України"

Журналісти "Новини.LIVE" також наголосили, що батько Івана Романа три роки та три місяці чекав на сина, який потрапив у російський полон у листопаді 2022 року під Вугледаром. Увесь цей час родина жила між надією й тишею, отримавши лише кілька листів від захисника з полону, переданих через волонтерів.

А коли з'явилося підтвердження, що син є у списках на обмін, батько не стримав емоцій.

Боже, який я щасливий. Синочку, я дякую всім, хто молився… Любий Ваня вдома,

– сказав чоловік.

Журналісти Суспільного додали, що Іван Роман уродженець села Залізний Міст Семенівської громади, що на Чернігівщині. Військовослужбовець служив у 72-й бригаді та потрапив у полон у Павлівці у Донецькій області.

"Галя, дивись! Наш хлопчик. Три роки та три місяці чекали. Ні, завтра було б три місяці. Три місяці вже не буде. І сьогодні він удома. Яка радість", – розповів батько Івана, який чекав на сина з російського полону.

Батько Івана Романа розповів більше про свого сина / Відео Суспільного

Зрештою довгоочікувана зустріч батька з сином усе ж відбулася.

Батько зустрівся з сином Іваном Романом / Відео "РБК-України"

