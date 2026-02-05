За дорученням президента України з російської неволі визволено 150 військових та 7 цивільних українців. Про це повідомив Коорштаб у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про обмін полоненими?

В Україну 5 лютого повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТРО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів.

Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців.

Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському, Київському напрямках.

Звільнені з російського полону українці / фото Коорштаб

Найстаршому звільненому воїну 63 роки, а наймолодшому – 23. Також удома захисник, якому вчора, 4 лютого, виповнилося 28 років.

Україні також вдалося повернути морпіха з Криму Ескендера Кудусова, якого після полону під Маріуполем російський суд засудив до 29 з половиною років позбавлення волі.

Половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертається військовослужбовець Національної Гвардії, поневолений під час захоплення ЧАЕС.

