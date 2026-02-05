За дорученням президента України з російської неволі визволено 150 військових та 7 цивільних українців. Про це повідомив Коорштаб у своєму телеграм-каналі.
Що відомо про обмін полоненими?
В Україну 5 лютого повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТРО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів.
Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців.
Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському, Київському напрямках.
Звільнені з російського полону українці / фото Коорштаб
Найстаршому звільненому воїну 63 роки, а наймолодшому – 23. Також удома захисник, якому вчора, 4 лютого, виповнилося 28 років.
Україні також вдалося повернути морпіха з Криму Ескендера Кудусова, якого після полону під Маріуполем російський суд засудив до 29 з половиною років позбавлення волі.
Половина визволених сьогодні захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертається військовослужбовець Національної Гвардії, поневолений під час захоплення ЧАЕС.
Останні новини про обмін полоненими
157 українців 5 лютого, включаючи військових та цивільних, повернулися додому внаслідок обміну полоненими, першого у 2026 році. 139 звільнених українців перебували в полоні з 2022 року.
Відбувся 71-й обмін полоненими, в результаті якого українці повернулися додому. Серед звільнених – військові різних родів військ, оборонці Маріуполя та незаконно засуджені в Росії.