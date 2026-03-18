Об инциденте сообщило издание SupercarBlondie.

Смотрите также Новая волна хаоса: из-за атаки дрона Emirates снова отменяет рейсы из Дубая

В чем причина задержки?

Речь идет о рейсе авиакомпании United Airlines, который выполнял перелет из Лос-Анджелеса в Шанхай. На борту самолета Boeing 787-9 Dreamliner находилось около 270 человек. Лайнер уже летел над Тихим океаном, когда экипаж принял решение изменить курс и вернуться в Сан-Франциско.

Причина оказалась довольно необычной – один из пилотов забыл свой паспорт. Как сообщили в авиакомпании, отсутствие документа у члена экипажа делало невозможным его прохождение иммиграционного контроля по прибытии в Китай. В такой ситуации продолжать полет было рискованно с юридической точки зрения, поэтому возвращение стало самым простым решением.



Самолет пришлось развернуть из-за пилота

Что было дальше?

Как отмечает One Mile at a Time, после приземления в Сан-Франциско компания оперативно заменила экипаж, и самолет снова отправился в Шанхай в тот же день. Впрочем, пассажиры прибыли с опозданием примерно на шесть часов. Пока продолжалась замена экипажа, пассажирам предоставили ваучеры на питание и другие бонусы в качестве частичной компенсации за задержку.

Специалисты отмечают, что подобные ситуации случаются редко, но не являются невозможными. Несмотря на то, что члены экипажа проходят упрощенные проверки документов, ответственность за их наличие остается критически важной. Инцидент в очередной раз показал: даже незначительная человеческая ошибка может существенно повлиять на международные авиаперелеты и планы сотен пассажиров.

Ранее мы писали, что украинку не пустили на рейс в Варшаве из-за надписи "бомба" на лбу, сделанной в шутку помадой. Женщину оштрафовали на 500 злотых и не допустили к полету, подчеркнув серьезность таких шуток в аэропортах.