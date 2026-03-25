Жизнь в Ирландии и адаптация к новой стране могут стать в разы проще с несколькими элементарными лайфхаками. И украинка жалеет, что сама не знала этих вещей по приезде, ведь тогда могла бы сэкономить кучу времени, сообщает dacyshyna_ph.
Что стоит знать до переезда в Ирландию?
Банковская карта AIB
Не все украинцы знают, что карту можно открыть онлайн – для этого совсем необязательно наведываться в банк или предоставлять подтверждение адреса. Это делается в приложении – нужно только пройти видеособеседование.
То есть не надо долго ждать, пока у вас появятся подтверждающие письма по вашему адресу, а просто получить PPS и уже иметь себе карточку,
– поделилась украинка.
Автобусы
Для украинцев, что еще не готовы ездить в Ирландии на автомобиле, а вместо этого пользуются общественным транспортом, очень выгодно будет приобрести Leap-карту. Она сделает поездки вдвое дешевле.
Поиск жилья
Популярные в Ирландии сайты для поиска квартиры под аренду – это не лучший способ найти жилье.
Если и писать – то только на самые свежие объявления и сразу расписывать, какие вы хорошие и почему именно вам надо отдать это жилье. Идеально – если причины будут связаны с работой,
– рассказала женщина.
Но в противном случае она советует искать квартиры через фейсбук или личные знакомства.
Что стоит знать украинцам в Ирландии?
Правительство Ирландии постепенно сокращает программы помощи для украинских беженцев – в частности, планирует отменить ежемесячные выплаты за жилье, пишет The Irish Times. Сейчас эти выплаты уже уменьшили с 600 до 400 евро в месяц.
Кроме того, в стране также подтвердили, что правительство движется к "сокращению и окончательной ликвидации" гостиничного размещения украинцев.
