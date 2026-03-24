Немало украинцев выбирают для жизни именно Францию – но перед переездом следует запомнить несколько простых правил, что помогут избежать многих неприятных ситуаций, сообщает francais.iren.

Интересно "Ты всегда будешь чужой": украинка рассказала, что ее раздражает в популярной стране Европы

Чему украинку научила жизнь во Франции?

Первое, что отныне всегда делает Ирина – это заблаговременно покупает все медикаменты, чтобы в аптечке не хватало нужных лекарств. Ведь если станет плохо ночью и придется идти за ними тогда, придется заплатить дополнительный сбор за ночную покупку.

Также женщина поделилась, что все документы обязательно держит распечатанными.

Даже если ты прикрепил что-то онлайн, может понадобиться бумажная версия,

– рассказала блогерша.

А все поездки она советует планировать заранее – ведь спонтанно удастся поехать разве что куда-то совсем рядом. Кроме того, украинцам следует подготовиться к тому, что во Франции страхование нужно буквально на все: жизнь, здоровье, животное и тому подобное.

Еще один необычный совет от Ирины понадобится не только людям, живущих во Франции, но и туристам: она носит с собой салфетки, чтобы протирать столы в кафе и ресторанах, ведь официанты делают это далеко не всегда.

К слову, туристам также следует подготовиться к тому, что пообедать или поужинать во Франции когда-либо не получится, пишет Culture Trip. Несмотря на то, что появляется все больше заведений быстрого питания, работающих без остановки, в большинстве заведений день придется спланировать соответственно. Обед традиционно начинается в полдень и длится до 14:00, или, если повезет, что 15:30. А вот ужин начинается 0 19:00 – хотя в это время вы можете быть единственными людьми в ресторане.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?