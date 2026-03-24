Чимало українців обирають для життя саме Францію – але перед переїздом слід запам'ятати кілька простих правил, що допоможуть уникнути багатьох неприємних ситуацій, повідомляє francais.iren.

Чого українку навчило життя у Франції?

Перше, що відтепер завжди робить Ірина – це завчасно купує усі медикаменти, аби в аптечці не бракувало потрібних ліків. Адже якщо стане погано вночі й доведеться йти за ними тоді, доведеться заплатити додатковий збір за нічну купівлю.

Також жінка поділилася, що усі документи обов'язково тримає видрукованими.

Навіть якщо ти прикріпив щось онлайн, може знадобитися паперова версія,

– розповіла блогерка.

А усі поїздки вона радить планувати заздалегідь – адже спонтанно вдасться поїхати хіба що кудись зовсім поряд. Окрім того, українцям слід підготуватися до того, що у Франції страхування потрібне буквально на все: життя, здоров'я, тварину тощо.

Ще одна незвична порада від Ірини знадобиться не лише людям, що живуть у Франції, але й туристам: вона носить із собою серветки, аби протирати столи в кафе та ресторанах, адже офіціанти роблять це далеко не завжди.

До слова, туристам також слід підготуватися до того, що пообідати чи повечеряти у Франції будь-коли не вийде, пише Culture Trip. Попри те, що з'являється все більше закладів швидкого харчування, що працюють без зупинки, в більшості закладів день доведеться спланувати відповідно. Обід традиційно починається опівдні та триває до 14:00, або ж, якщо пощастить, що 15:30. А ось вечеря починається 0 19:00 – хоча в цей час ви можете бути єдиними людьми у ресторані.

