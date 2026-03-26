Дуже багато українців для життя за кордоном обрали для себе країни у Європі – а ось блогерка Христина поїхала до далекого В'єтнаму, і ні про що не жалкує. Основна перевага країни – це значно нижчі ціни, але цим плюси точно не обмежуються, повідомляє khrystynashtefiuk.

Європа vs В'єтнам: де краще жити?

Перша перевага В'єтнаму для українки полягає в кліматі. Взимку в більшості країн Європи холодно, світловий день дуже короткий, часто трапляється ожеледиця. Натомість В'єтнам – це країна вічного літа, де в лютому температура тримається на позначці +25 градусів.

Але найбільша різниця між країнами ЄС та В'єтнамом полягає у цінах.

Непогана квартира у спальному районі Європи – 800 – 1000 євро, плюс комуналка, особливо взимку – +150 – 200 євро. У В'єтнамі можна жити за 500 – 700 доларів в апартаментах класу люкс з басейном, тренажерним залом, з видом на море, охороною, прибиранням,

– поділилася дівчина.

Комунальні витрати у В'єтнамі дуже рідко перевищують 50 доларів.

Різниця є і в цінах на послуги: наприклад, у Європі похід у ресторан обійдеться у 50 – 70 євро на двох; у В'єтнамі можна смачно поїсти всього за 8 – 10 доларів.

Навіть ціни на проїзд у громадському транспорті зовсім різні, і у В'єтнамі вони значно нижчі.

Зокрема, одній людині для життя у В'єтнамі доведеться витрачати приблизно 18 925 гривень без урахування заробітної плати, пише Numbeo.

