Бельгія – це красива країна, що приваблює багатьох українців, та кільком категоріям людей тут, скоріш за все, не сподобається, повідомляє brusselska.kapusta.

Цікаво В Греції стане більше пляжів одного типу: туристам з маленьким бюджетом вони сподобаються

Кому не підійде Бельгія?

Українка попереджає, що людям, які хочуть будувати бізнес, Бельгія навряд чи стане вдалим вибором, адже податки на прибуток там – одні з найвищих у Європі. Також обов'язково потрібно сплачувати соціальні внески, і їхня сума не залежить від того, скільки людина реально заробляє.

Податок на прибуток у Бельгії часом може досягати навіть 50%, пише Federal Public Service.

Бельгія дуже бюрократична. Для того щоб оформити бізнес та працювати, тобі обов'язково потрібний бухгалтер, тут все відбувається дуже повільно. Якщо підприємництво – це твій план, Бельгія, можливо, не ідеальний варіант,

– поділилася блогерка.

Погода

За словами українки, Бельгія має "три сонячні дні на рік", і метеозалежним людям може видатися похмурою та неприємною. Погода може дуже швидко змінюватися, часто хмарно, холодно та ллє дощ.

Українка розповіла про реалії життя у Бельгії: дивіться відео

Бюрократія

Якщо ви не хочете мати справу зі "стосами папірців", тоді життя у Бельгії – не для вас. Папери надсилають не в електронному вигляді, і усі їх потрібно зберігати про всяк випадок, аби підтвердити той чи інший платіж згодом.

Друзі

Якщо ви хочете подружитися з місцевими, Бельгія також може розчарувати. Блогерка поділилася, що бельгійці загалом – теплі та добрі люди, але потрібно досить багато часу, аби вони почали вважати когось друзями.

Дружити з ними дуже складно, тому що вони достатньо закриті в тому, щоби впустити тебе і дійсно називати своїм другом. Має пройти кілька років лише для того, аби тебе розглянули як кандидатуру,

– поділилася дівчина.

Життя у великому місті

Українка попереджає, що навіть Брюссель, столиця Бельгії – це зовсім не Лондон, не Париж та не Берлін, і там зовсім немає "вайбу великого міста". Брюссель спокійний, і людям, що прагнуть розваг та різноманітних активностей, він може навіть видатися нудним.

І це не означає, що Бельгія погана. Вона просто хаотична та специфічна,

– додала українка.

Що ще варто знати українцям у Бельгії?

Бельгія від 2022 року прийняла вже понад 90 000 українських біженців, і наразі саме там вони можуть отримати одні з найвищих фінансових виплат по усій Європі. Та нещодавно у країні заявили, що немовлята вже не зможуть претендувати на тимчасовий захист. Причина проста – усі діти, що народилися після 24 лютого 2022 року вже не можуть виконати вимогу про проживання в Україні до початку повномасштабного вторгнення.

Відтак батькам маленьких дітей у Бельгії потрібно буде оформити легальне проживання для у країні через альтернативні процедури. Вони можуть відрізнятися залежно від місця народження дитини та наявності статусу тимчасового захисту в когось з батьків.