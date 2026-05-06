Бельгия – это красивая страна, что привлекает многих украинцев, и нескольким категориям людей здесь, скорее всего, не понравится, сообщает brusselska.kapusta.

Кому не подойдет Бельгия?

Украинка предупреждает, что людям, которые хотят строить бизнес, Бельгия вряд ли станет удачным выбором, ведь налоги на прибыль там – одни из самых высоких в Европе. Также обязательно нужно платить социальные взносы, и их сумма не зависит от того, сколько человек реально зарабатывает.

Налог на прибыль в Бельгии порой может достигать даже 50%, пишет Federal Public Service.

Бельгия очень бюрократическая. Для того чтобы оформить бизнес и работать, тебе обязательно нужен бухгалтер, здесь все происходит очень медленно. Если предпринимательство – это твой план, Бельгия, возможно, не идеальный вариант,

– поделилась блогерша.

Погода

По словам украинки, Бельгия имеет "три солнечных дня в году", и метеозависимым людям может показаться мрачной и неприятной. Погода может очень быстро меняться, часто облачно, холодно и льет дождь.

Бюрократия

Если вы не хотите иметь дело с "кипами бумажек", тогда жизнь в Бельгии – не для вас. Бумаги присылают не в электронном виде, и все их нужно хранить на всякий случай, чтобы подтвердить тот или иной платеж впоследствии.

Друзья

Если вы хотите подружиться с местными, Бельгия также может разочаровать. Блогер поделилась, что бельгийцы в целом – теплые и добрые люди, но нужно достаточно много времени, чтобы они начали считать кого-то друзьями.

Дружить с ними очень сложно, потому что они достаточно закрыты в том, чтобы впустить тебя и действительно называть своим другом. Должно пройти несколько лет только для того, чтобы тебя рассмотрели как кандидатуру,

– поделилась девушка.

Жизнь в большом городе

Украинка предупреждает, что даже Брюссель, столица Бельгии – это совсем не Лондон, не Париж и не Берлин, и там совсем нет "вайба большого города". Брюссель спокойный, и людям, стремящимся к развлечениям и разнообразным активностям, он может даже показаться скучным.

И это не значит, что Бельгия плохая. Она просто хаотичная и специфическая,

– добавила украинка.

Что еще стоит знать украинцам в Бельгии?

Бельгия с 2022 года приняла уже более 90 000 украинских беженцев, и сейчас именно там они могут получить одни из самых высоких финансовых выплат по всей Европе. Но недавно в стране заявили, что младенцы уже не смогут претендовать на временную защиту. Причина проста – все дети, родившиеся после 24 февраля 2022 года уже не могут выполнить требование о проживании в Украине до начала полномасштабного вторжения.

Поэтому родителям маленьких детей в Бельгии нужно будет оформить легальное проживание для в стране через альтернативные процедуры. Они могут отличаться в зависимости от места рождения ребенка и наличия статуса временной защиты у кого-то из родителей.