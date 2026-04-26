В этом году уже 251 пляж Греции объявили закрытым для любой застройки. Это означает, что там нельзя будет арендовать шезлонги или зонты, а также ставить любые временные деревянные конструкции, пишет Euronews.

Почему в Греции становится больше пляжей без шезлонгов?

В министерстве охраны окружающей среды Греции заявили, что решение должно защитить пляжи, которые имеют особое эстетическое, экологическое и геоморфологическое значение, а также это поможет сохранить ценные среды для растений и морских животных, что от них зависят.

В то же время расширили и количество пляжей, входящих в программу NATURA 2000 – там действует значительно более строгий режим охраны. В этих районах любые вмешательства, которые могут повлиять на экологические функции пляжа, или же изменить их естественную форму, запрещаются.

Этот интересный шаг является частью более широкой стратегии, согласно которой страна пытается ограничить слишком быстрое развитие туризма.

К слову, ограничения шезлонгов для страны не новое – еще в 2024 году в Греции появился закон, запрещающий заставлять ими более 30% пространства на любом пляже, пишет Greek Reporter. Таким образом удается избегать переполненных пляжей, а отдых для туристов становится значительно приятнее.

Что еще стоит знать путешественникам в Грецию?

Перед тем как отправляться в Грецию, туристам точно следует запомнить местные правила, чтобы не наткнуться на неприятный штраф. Потому что, скажем, за такую привычную вещь, как сбор ракушек на пляже в качестве сувенира, можно поплатиться – и вполне буквально. Штраф за нарушение запрета достигает аж 1000 евро.

Идея правила заключается в том, чтобы защитить экосистему греческих пляжей.