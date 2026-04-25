Для многих людей целью путешествовать становится желание увидеть как можно больше мест и стран. И если вы принадлежите к их числу, тогда есть одно место, которое поможет достичь этой цели с минимальной затратой усилий, пишет Express.

Интересно Европа меняет правила игры: детям в Норвегии хотят закрыть доступ к соцсетям

Какие 4 страны можно увидеть с одного моста?

Если вы хотите рассмотреть несколько стран одновременно, не ступая ни шагу, тогда вам стоит отправиться на мост Казунгула, что расположен на реке Замбези. Это очень редкое географическое явление, когда аж 4 страны расположены на расстоянии всего нескольких сотен метров друг от друга.

И эти четыре страны – это Намибия, Ботсвана, Замбия и Зимбабве. Конечно, это не идеальная точка с четырьмя углами – но страны расположены достаточно близко, чтобы можно было стоять на территории сразу двух государств, и видеть еще две через реку.

Центром этого события является мост Казунгула, 923-метровое сооружение, объединяющее Замбию и Ботсвану через реку Замбези. Мост тщательно проектировали именно с учетом сложных границ, поэтому он объединяет непосредственно только две страны, но расположен очень близко к территории Намибии и Зимбабве.

До строительства моста сообщение между странами во многом зависело от паромного сообщения, что часто задерживалось и ограничивало движение между странами.

Но если ехать в Африку вы не хотите, можно найти подобный опыт и в Европе, ведь в Швейцарских Альпах есть гора, с которой в ясный день открываются виды не только Швейцарии, но и Германии, Австрии, Италии и Франции, пишет Mirror. А для того, чтобы полюбоваться зрелищем, даже не нужно будет скалолазом и подниматься на вершину горного хребта. Канатная дорога поднимет вас из города Брюлизау всего за 8 минут.

Что еще стоит знать туристам?

Если вы планируете отправиться на отдых к морю этим летом, туристы предупреждают: один популярный курорт на Канарских островах совсем не стоит своих денег. Оказывается, остров имеет один большой недостаток, что мешает отдыхать и приводит к тому, что путешественники обещают никогда туда не возвращаться.

А вот на другом испанском курорте уже готовят большие штрафы за одну невероятно популярную пляжную привычку. В случае нарушения правила придется заплатить до 750 евро.