Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Как будет работать ограничение?

Согласно инициативе, доступ к социальным сетям будет предоставляться с 1 января года, когда ребенку исполняется 16 лет. Таким образом, пользование платформами будет открываться для целых школьных классов одновременно, и ученикам будет не менее 15 лет на момент получения доступа.

Премьер-министр Йонас Гар Стере отметил, что цель инициативы – защитить детей от чрезмерного влияния цифровой среды.

Мы хотим, чтобы дети могли быть детьми. Игры, дружба и повседневная жизнь не должны поглощаться алгоритмами и экранами,

– заявил он.

В Норвегии детям до 16 лет планируют запретить пользоваться соцсетями / Фото Unsplash

Министр цифровизации Карианне Тунг подчеркнула, что контроль за соблюдением новых правил должен осуществляться именно технологическими компаниями, а не самими пользователями. Инициатива согласуется с европейским законодательством, в частности с Digital Services Act, а также перекликается с подобными шагами в других странах ЕС.

Когда могут ввести новые правила?

До лета законопроект планируют вынести на консультации в рамках Европейской экономической зоны. После трехмесячного обсуждения документ подадут на рассмотрение парламента. Ожидается, что новые нормы вступят в силу после имплементации европейских правил в норвежское законодательство. В то же время правительство настаивает, чтобы компании начали соблюдать требования сразу после принятия закона.

Каков опыт других стран?

Норвегия не единственная страна, которая стремится ограничить доступ детей к соцсетям. Подобные инициативы уже обсуждаются или внедряются в ряде европейских государств, а также за их пределами. В частности, как пишет издание ND TV, в Турции парламент уже поддержал закон о запрете использования соцсетей для детей до 15 лет.

После принятия закон должен быть подписан президентом, и ожидается, что он вступит в силу примерно через шесть месяцев после публикации. Инициатива является частью более широкой политики усиления контроля за цифровой средой и защиты детей от потенциальных онлайн-рисков.

