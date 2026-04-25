Про це повідомляється на офіційному сайті уряду країни.

Як працюватиме обмеження?

Згідно з ініціативою, доступ до соціальних мереж надаватиметься з 1 січня року, коли дитині виповнюється 16 років. Таким чином, користування платформами відкриватиметься для цілих шкільних класів одночасно, і учням буде щонайменше 15 років на момент отримання доступу.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере наголосив, що мета ініціативи – захистити дітей від надмірного впливу цифрового середовища.

Ми хочемо, щоб діти могли бути дітьми. Ігри, дружба та повсякденне життя не повинні поглинатися алгоритмами та екранами,

– заявив він.

У Норвегії дітям до 16 років планують заборонити користуватися соцмережами / Фото Unsplash

Міністерка цифровізації Каріанне Тунг підкреслила, що контроль за дотриманням нових правил має здійснюватися саме технологічними компаніями, а не самими користувачами. Ініціатива узгоджується з європейським законодавством, зокрема з Digital Services Act, а також перегукується з подібними кроками в інших країнах ЄС.

Коли можуть запровадити нові правила?

До літа законопроєкт планують винести на консультації в межах Європейської економічної зони. Після тримісячного обговорення документ подадуть на розгляд парламенту. Очікується, що нові норми набудуть чинності після імплементації європейських правил у норвезьке законодавство. Водночас уряд наполягає, щоб компанії почали дотримуватися вимог одразу після ухвалення закону.

Яким є досвід інших країн?

Норвегія не єдина країна, яка прагне обмежити доступ дітей до соцмереж. Подібні ініціативи вже обговорюються або впроваджуються в низці європейських держав, а також за їх межами. Зокрема, як пише видання ND TV, у Туреччині парламент уже підтримав закон про заборону використання соцмереж для дітей до 15 років.

Після ухвалення закон має бути підписаний президентом, і очікується, що він набуде чинності приблизно через шість місяців після публікації. Ініціатива є частиною ширшої політики посилення контролю за цифровим середовищем і захисту дітей від потенційних онлайн-ризиків.

