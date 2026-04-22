Об этом сообщает The Guardian. Цель закона – постепенное формирование "бездымного поколения".

Что предусматривает новый закон?

Говорится о законопроекте Tobacco and Vapes Bill, который уже прошел все этапы рассмотрения в обеих палатах парламента. Ожидается, что после получения королевского согласия в ближайшее время документ вступит в силу.

Согласно ему, продажа сигарет и любых табачных изделий будет запрещена для лиц, рожденных после 2008 года, независимо от их возраста в будущем. Министр здравоохранения Уэс Стритинг назвал принятие документа историческим шагом.

Дети в Великобритании станут частью первого бездымного поколения, защищенного от пожизненной зависимости и вреда,

– сказал Стритинг.

Расширение запретов в публичных местах закон также расширяет полномочия правительства по ограничению курения в общественных местах. В частности, новые правила могут распространиться на:

детские площадки

территории возле школ

больницы и медицинские учреждения.

Это часть более широкой стратегии уменьшения влияния пассивного курения, особенно на детей и уязвимые группы населения.



Что говорят эксперты и организации?

В общественном секторе инициативу встретили положительно. Генеральный директор Action on Smoking and Health Гейзел Чизмен назвала решение переломным: "Конец курения и вреда, который оно наносит, больше не является неопределенным – он неизбежен".

Что изменится для вейпов?

Отдельный блок закона касается электронных сигарет. Документ предусматривает ограничение рекламы, брендирования и продвижения вейпов, особенно тех, ориентированных на детей и подростков. В то же время представители индустрии предостерегают, что чрезмерные ограничения могут иметь обратный эффект – часть бывших курильщиков, которые перешли на вейпы, может вернуться к традиционному табаку.

Борьба с курением активно усиливается и в других странах Европы. Например, как пишет LeMonde, во Франции с 2025 года запрещено курение на пляжах, в парках, возле школ, библиотек, бассейнов и остановок общественного транспорта. За нарушение предусмотрены штрафы до 700 евро. Таким образом, Великобритания делает один из самых радикальных шагов в борьбе с табакокурением, пытаясь полностью искоренить привычку среди будущих поколений.

