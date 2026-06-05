Італійці зараз прагнуть повернути літеру "а" в кінець назви одиниці вимірювання електричної напруги й домогтися, аби вона у міжнародній системі називалися "вольта", а не "вольт", пише Corriere della Sera.

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Чому Італія хоче змінити назву вольта?

Цю цікаву ініціативу на розгляд подав уряд країни, а державний секретар з питань інновацій Алессіо Бутті вже звернувся до Міжнародного бюро мір і ваг під час зустрічі країн G7. Організацію вже попросили офіційно запустити процедуру для зміни назви одиниці напруги.

Нинішня назва, "вольт", є винятком серед одиниць вимірювання, що назвали на честь вчених. Наприклад, ват походить від прізвища Ватт, ампер – від Ампер, а ньютон – від Ньютона тощо. Але у випадку з вимірюванням напруги відбулося дивне і неприємне для італійців скорочення, адже італійського вченого, що 1800 року винайшов електричну батарею, звали Алессандро Вольта.

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Одиниця вимірювання електричної напруги названа саме на честь нього, ось тільки літера "а" в кінці кудись загубилася.

Припускають, що це скорочення відбулося через вплив англійської мови, адже там слова досить рідко закінчуються на відкриту голосну. А ось повернення літери в кінець слова дозволило б привести назву у відповідність до практики. що вже застосовують до інших одиниць вимірювання.

Як саме назву можуть змінити?

Процес просування цієї ідеї багаторівневий і непростий, але Італія вже його запустила. Спершу назву змінять на національному рівні, потім про це повідомлять міжнародні інституції, аби заручитися підтримкою інших держав. Остаточне ж рішення можуть винести на голосування під час Генеральної конференції Міжнародного бюро мір і ваг – вона запланована на жовтень 2026 року.

А для Італії зміна назви одиниці вимірювання напруги має і символічне значення – вже 2027 року виповниться 200 років з дня смерті Алессандро Вольти.