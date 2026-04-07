Украинка Юлия часто переезжает между странами, и после Турции для жизни она выбрала Грузию и поделилась, скучает ли по морю, сообщает Juliya Ivanova.
Интересно Китай засадил пустыню размером с Польшу: результат поразил даже ученых
Что украинка думает о жизни в Турции?
Украинка призналась, что после переезда в грузинскую столицу за морем соскучиться еще не успела.
Возможно, это из-за того, что прошел только месяц, не знаю. А вот по ощущениям я будто попала в цивилизацию,
– поделилась женщина.
По ее словам, в Алании кроме моря практически ничего и нет, и после переезда в Тбилиси женщина радовалась "обычным простым вещам" – например, большим супермаркетам со значительным выбором еды. Кроме того, не хватало блогеру в Турции и торговых центров с популярными магазинами одежды и фудкортами.
О том, что есть выбор, куда пойти на выходных и что делать, я вообще промолчу. Поэтому когда кто-то говорит, что он живет у моря – это не всегда о сплошном кайфе,
– добавила украинка.
К слову, стоимость жизни в Грузии на 18% выше, чем в Украине. Одному человеку для комфортной жизни нужно примерно 500 евро в месяц, не считая стоимости аренды. А она составляет от 300 до 440 евро за однокомнатную квартиру, пишет Numbeo.
Что еще рассказывают украинцы за границей?
Украинка рассказала о минусах Алании в Турции, где она прожила более года. По ее словам, практически все там пытаются "обмануть".
Между тем украинская блогерша выбрала совсем неожиданную страну для переезда – Вьетнам. И основным преимуществом жизни там она считает цены, ведь они значительно ниже, чем во многих странах Европы.