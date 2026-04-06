Благодаря увеличению количества деревьев климат и жизнь местных жителей значительно улучшились. Об этом сообщает издание EcoNews.

Что известно о регионе?

Пустыня Такла-Макан занимает около 336 тысяч квадратных километров – это чуть больше площади Польши. Она окружена горами, которые блокируют влажный воздух, поэтому растительности там почти не было. Ситуация начала меняться в 1978 году, когда Китай запустил масштабную программу "Три северные защитные лесополосы", известную также как "Великая зеленая стена".

Ее цель была амбициозной – остановить расширение пустынь и защитить города, дороги и фермерские хозяйства от песка. С тех пор, по официальным данным, в северных регионах страны высадили более 60 миллиардов деревьев. А к концу 2024 года вокруг пустыни сформировался непрерывный зеленый пояс длиной более 3 тысяч километров. В то же время уровень лесистости Китая вырос с примерно 10% в 1949 году до более 25% сегодня.



Китай высадил более 60 миллиардов деревьев в пустыне размером с Польшу / Фото Greenster

Как это повлияло на климат?

В новом исследовании, которое цитирует LiveScience, ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде и Калифорнийского технологического института проанализировали, как озеленение повлияло на углеродный баланс региона. Выяснилось, что в период дождей – с июля по сентябрь – количество осадков возрастает примерно до 16 миллиметров в месяц.

Это в несколько раз больше, чем в сухой сезон. Именно в это время растения активно растут, а спутники фиксируют снижение концентрации углекислого газа над пустыней. Иначе говоря, зеленый пояс начинает работать как естественный "фильтр" для углерода.

Местные жители уже чувствуют изменения. Например, в уезде Макит с 2019 года высадили около 3,6 миллиона деревьев. При этом уровень их выживания превышает 85%. За это время:

количество дней с песчаными бурями сократилось со 150 до 50 в год;

среднее количество осадков выросло с примерно 53 до 110 миллиметров.

Это означает меньше пыли в воздухе и меньше вреда для сельского хозяйства. Также другие исследования показывают, что восстановление растительности на севере Китая уменьшило выбросы пыли примерно на треть. Ранее такие пылевые облака могли доходить до Пекина и даже пересекать Тихий океан.

Ранее мы писали, что китайские учёные подсчитали 142,6 миллиарда деревьев с помощью дронов и лидара, но реальное количество может быть выше из-за ограничений технологии. Исследование создало подробную карту распределения деревьев в Китае, что поможет в достижении экологических целей и восстановлению экосистем.