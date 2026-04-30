Українці в Іспанії, виявляється, можуть отримувати гроші навіть якщо не працюють, повідомляє ira.fedoriichuk. Зокрема, виплати призначені саме для людей, що втратили роботу. Адже українці в Іспанії мають право на виплати по безробіттю.

Цікаво "Німеччина на мінімалках": українка розповіла, чому не живе в популярній країні

Яку допомогу можуть отримати українці в Іспанії?

Українці в Іспанії практично не отримують допомогу від держави – втім, ті люди, що втратили роботу, можуть розраховувати на певні кошти.

Це називається Paro – допомога по безробіттю. Якщо у вас була робота з офіційним контрактом, і ви відпрацювали 360 днів, ви маєте право на виплати,

– поділилася українка.

Втім, є дуже важлива умова – для того, аби отримувати гроші, потрібно, аби вас звільнили, а не ви звільнилися самі. Наприклад, якщо ви відпрацювали на роботі рік, можете отримувати виплати по безробіттю протягом 4 місяців.

Українка розповіла про виплати в Іспанії: дивіться відео

Сума не фіксована на дуже залежить від того, яку зарплату ви отримували на своєму місці роботи.

Взагалі система така, що рахують твої відпрацьовані дні за останні 6 років. Якщо відпрацював 2 роки – то виплати 8 місяців,

– додала українка.

Також потрібно довести, що ви активно шукаєте роботу. Окрім того, якщо ви отримуєте допомогу по безробіттю в будь-якій країні ЄС чи Швейцарії, після переїзду до Іспанії можна отримувати цю допомогу й тут. Втім, максимальний її термін – 3 місяці, пише Euraxess.

Що ще розповідають українці за кордоном?