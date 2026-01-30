Після життя в Німеччині українка не могла повірити, що в Іспанії так просто зробити одну річ – замінити українські водійські права на місцеві, повідомляє mrs.faustova.
Цікаво "Я виходжу на вулицю, щоб погрітися": українка розкритикувала популярну курортну країну ЄС
Як замінити водійські права у Німеччині?
Українка розповіла, що її друзі в Німеччині вирішили замінити українські водійські посвідчення на німецькі. І, за її словами – це "просто катастрофа".
По-перше, тобі доведеться складати і теорію, і практику, навіть якщо ти досвідчений водій та водиш 10 років. Іспити складні, теорія тільки німецькою, а якщо хочеш складати англійською – плати ще грошики. Потім практика: теж через автошколу, а це інструктор, години водіння, знову гроші,
– розповіла дівчина.
Отож, для того, аби отримати німецькі права, потрібно витратити 6 місяців та заплатити близько 2000 євро.
Натомість коли українка переїхала до Іспанії, вона дізналася, що водійське посвідчення можна замінити дуже легко: не потрібно складати теорію чи практику. Втім, найскладніше в Іспанії – це взяти "сіту" на заміну документа.
Сіта – це офіційний запис. І в Іспанії стала дуже поширеною практика "тримати" ці сіти, а згодом продавати їх за гроші.
Українка розкрила недолік Німеччини: дивіться відео
Та попри всі ці недоліки, в Іспанії отримати місцеві права значно легше: потрібно лише отримати запис, пройти медкомісію та заплатити внесок, що складає всього 90 євро – і за півтора місяця можна отримати водійські права.
Я реально не могла повірити, що це так просто після цих кіл пекла в Німеччині,
– додала дівчина.
У Німеччині українське водійське посвідчення залишається дійсним тільки протягом перших 6 місяців. Після цього вже потрібно скласти іспити та отримати місцеві права, пише Expatrio.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що живе в Італії, розкрила, за що там можна легко отримати штраф у 150 євро – і він стосується сміття. Виявляється, викидати його можна лише у визначений час.
Окрім того, українка розкрила величезний мінус Іспанії, про який "ніхто не говорить" – і мовиться про великих тарганів, що повзають на усіх вулицях.