Після життя в Німеччині українка не могла повірити, що в Іспанії так просто зробити одну річ – замінити українські водійські права на місцеві, повідомляє mrs.faustova.

Цікаво "Я виходжу на вулицю, щоб погрітися": українка розкритикувала популярну курортну країну ЄС

Як замінити водійські права у Німеччині?

Українка розповіла, що її друзі в Німеччині вирішили замінити українські водійські посвідчення на німецькі. І, за її словами – це "просто катастрофа".

По-перше, тобі доведеться складати і теорію, і практику, навіть якщо ти досвідчений водій та водиш 10 років. Іспити складні, теорія тільки німецькою, а якщо хочеш складати англійською – плати ще грошики. Потім практика: теж через автошколу, а це інструктор, години водіння, знову гроші,

– розповіла дівчина.

Отож, для того, аби отримати німецькі права, потрібно витратити 6 місяців та заплатити близько 2000 євро.

Натомість коли українка переїхала до Іспанії, вона дізналася, що водійське посвідчення можна замінити дуже легко: не потрібно складати теорію чи практику. Втім, найскладніше в Іспанії – це взяти "сіту" на заміну документа.

Сіта – це офіційний запис. І в Іспанії стала дуже поширеною практика "тримати" ці сіти, а згодом продавати їх за гроші.

Українка розкрила недолік Німеччини: дивіться відео

Та попри всі ці недоліки, в Іспанії отримати місцеві права значно легше: потрібно лише отримати запис, пройти медкомісію та заплатити внесок, що складає всього 90 євро – і за півтора місяця можна отримати водійські права.

Я реально не могла повірити, що це так просто після цих кіл пекла в Німеччині,

– додала дівчина.

У Німеччині українське водійське посвідчення залишається дійсним тільки протягом перших 6 місяців. Після цього вже потрібно скласти іспити та отримати місцеві права, пише Expatrio.

Що ще розповідають українці за кордоном?