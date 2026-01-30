После жизни в Германии украинка не могла поверить, что в Испании так просто сделать одну вещь – заменить украинские водительские права на местные, сообщает mrs.faustova.

Как заменить водительские права в Германии?

Украинка рассказала, что ее друзья в Германии решили заменить украинские водительские удостоверения на немецкие. И, по ее словам – это "просто катастрофа".

Во-первых, тебе придется сдавать и теорию, и практику, даже если ты опытный водитель и водишь 10 лет. Экзамены сложные, теория только на немецком, а если хочешь сдавать на английском – плати еще денежку. Затем практика: тоже через автошколу, а это инструктор, часы вождения, снова деньги,

– рассказала девушка.

Так, для того, чтобы получить немецкие права, нужно потратить 6 месяцев и заплатить около 2000 евро.

Зато когда украинка переехала в Испанию, она узнала, что водительское удостоверение можно заменить очень легко: не нужно сдавать теорию или практику. Впрочем, самое сложное в Испании – это взять "ситу" на замену документа.

Сита – это официальная запись. И в Испании стала очень распространенной практика "держать" эти ситы, а впоследствии продавать их за деньги.

Но несмотря на все эти недостатки, в Испании получить местные права значительно легче: нужно только получить запись, пройти медкомиссию и заплатить взнос, что составляет всего 90 евро – и за полтора месяца можно получить водительские права.

Я реально не могла поверить, что это так просто после этих кругов ада в Германии,

– добавила девушка.

В Германии украинское водительское удостоверение остается действительным только в течение первых 6 месяцев. После этого уже нужно сдать экзамены и получить местные права, пишет Expatrio.

