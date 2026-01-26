Испания – это солнечная и теплая страна, что привлекает многих людей и для туризма, и для переезда. Впрочем, хватает в этой стране и минусов, рассказывает lusia_irl.
Интересно Воруют телефоны прямо из рук: украинка раскрыла самые распространенные мошеннические схемы в Испании
Какие есть минусы жизни в Испании?
Первый минус, который заметила украинка в Испании – это знакомства. Многие убеждают, что в Испании очень открытые люди, с которыми легко заводить дружбу, однако самой девушке найти друзей за год жизни в стране не удалось, несмотря на то, что она пыталась.
Потому что когда ты сюда приезжаешь, у большинства уже есть какие-то знакомства или друзья, и влиться в новый коллектив на самом деле трудновато,
– поделилась девушка.
Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.
Второй заметный минус – это ремонт квартир, ведь найти жилье, где он будет действительно хороший, в стране совсем непросто. Испанцы не любят "заморачиваться" с ремонтом квартир, и поэтому выбирают самые дешевые плитку, окна и мебель.
Украинка раскрыла минусы Испании: смотрите видео
Кроме того, почти все квартиры в стране имеют похожий ремонт, который украинцам не нравится.
Также девушка немало удивилась, когда выяснила, что Испания не такая чистая, как она ожидала. Очень много испанцев мусорят – и несмотря на то, что ночью улицы качественно убирают, днем на них все еще есть немало грязи.
Учитывать нужно и то, что в Испании непросто найти работу, а также не стоит рассчитывать на большие заработки. Поэтому лучший вариант – это ехать с удаленной работой, а не искать ее на месте. Кроме того, найти работу без знания испанского практически невозможно.
Последний, но не менее важный минус, о котором многие люди, что переезжают в Испанию, не знают – это наличие тараканов, змей и даже скорпионов на улицах города.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, живущая в Валенсии, также рассказала о тараканах в Испании – мало того, что они очень большие, так еще и умеют летать. И с такими "соседями" ужиться может далеко не каждый.
Кроме того, украинка раскрыла, что ее раздражает в Испании, хотя местные считают это нормой. Говорится о манере вождения автомобилей и парковки.