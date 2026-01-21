Многие украинцы переезжают в Испанию – но делать этого на собственной новенькой машине не стоит. Причиной делится украинка mrs.faustova.

Как водят машины испанцы?

Украинка Полина поделилась, что в Испании все машины "покоцаны", а аккуратное вождение – это единственное, за чем она скучает в Германии.

Там все так осторожно, есть четкие правила, все их выполняют. Здесь же у всех машины побитые и поцарапанные,

– пожаловалась украинка.

Она поделилась, что все ее знакомые украинцы приехали на хороших дорогих машинах, за которыми они ухаживают и над которыми "трясутся". Но в Испании всем друзьям девушки машины побили. А свою машину украинка продала и купила взамен более простую, которую не будет так жаль.

В Испании вполне нормальная ситуация, когда на паркингах люди неосторожно открывают двери автомобилей, бьющие все, стоящие по соседству. С украинкой произошла именно такая ситуация, и женщина, что поцарапала ее машину, даже не извинилась и просто уехала.

Потому что для испанцев это норма. Они плохо водят, и они не относятся к машинам так, знаете, как наши люди – это я уже поняла, когда с испанцами пообщалась,

– поделилась девушка.

Испанцы относятся к автомобилю только как к способу передвижения, и не слишком о нем беспокоятся. А вот украинцам с автомобилями в Испании может быть сложно: паркинги тесные, и они рассчитаны на очень небольшие машины.

Немало раз украинцам приходилось видеть, как в городе испанцы, когда не хватало места для парковки, просто расталкивали другие машины рядом. Кроме того, часто испанцы и не знают правил дорожного движения: выворачивают "куда хотят" и никогда не показывают, куда будут ехать.

Что еще об Испании рассказывают украинцы?