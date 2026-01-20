Живописные городки в сельских регионах Греции уже не один год страдают от массового оттока людей, сообщает Express.

Для того, чтобы наконец вернуть жителей в населенные пункты, начинающие приходить в упадок, страна готова платить по 10 000 евро.

Почему Греция платит за переезд в города?

Согласно новой схеме греческого правительства, и отдельные лица, и целые семьи могут переехать в несколько городков на постоянное место жительства, и получить за это значительное вознаграждение. Расположены эти города вблизи турецкой границы: в частности в живописных муниципалитетах Дидимотейхо и Орестиада в Евросе, и в город Комотини в соседнем регионе Родопы.

Программу ввело Министерство социальной сплоченности и семьи – и она является лишь частью значительных усилий, направленных на борьбу с серьезной депопуляцией сельских районов и поддержку приграничных общин.

Впрочем, право на полную выплату получат только те семьи или люди, что поселятся в населенных пунктах, имеющих менее, чем 500 жителей. А вот переезд в другие города, что являются большими, предусматривает меньший грант. Дополнительные средства также обещают выплатить семьям с детьми.

Чиновники надеются, что такая денежная поддержка сможет вернуть назад десятилетия упадка: молодежь выезжает из поселков в города Греции, а школы, магазины и аптеки исчезают из некогда оживленных городов, превращающихся в деревни.

Например, еще в 2011 году в городе Дидимотихон, что имеет невероятный средневековый замок, проживало 9 263 человека. Впрочем, сейчас население сократилось на тысячу человек, пишет Greek Reporter.

И на бонус в виде денежной поддержки рассчитывать могут только те люди, что стремятся к постоянному переезду, а не приезжают в регионы временно или сезонно. Впрочем, критики предложения заявляют, что денег недостаточно, чтобы заманить людей обратно.

Одноразовые выплаты, по мнению местных лидеров, это лишь капля в море по сравнению с долгосрочными инвестициями, что нужны для возрождения общин и обеспечения инфраструктуры, удобств и обеспечения рабочих мест.

