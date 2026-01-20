Мальовничі містечка у сільських регіонах Греції вже не один рік потерпають від масового відтоку людей, повідомляє Express.

Для того, аби нарешті повернути мешканців до населених пунктів, що починають занепадати, країна готова платити по 10 000 євро.

Чому Греція платить за переїзд до містечок?

Згідно з новою схемою грецького уряду, і окремі особи, і цілі сім'ї можуть переїхати до кількох містечок на постійне місце проживання, і отримати за це значну винагороду. Розташовані ці містечка поблизу турецького кордону: зокрема у мальовничих муніципалітетах Дідімотейхо та Орестіада в Євросі, та до міста Комотіні у сусідньому регіоні Родопи.

Програму запровадило Міністерство соціальної згуртованості та сім'ї – і вона є лише частиною значних зусиль, спрямованих на боротьбу з серйозною депопуляцією сільських районів та підтримку прикордонних громад.

Втім, право на повну виплату отримають тільки ті родини чи люди, що оселяться у населених пунктах, що мають менше, ніж 500 мешканців. А ось переїзд до інших міст, що є більшими, передбачає менший грант. Додаткові кошти також обіцяють виплатити сім'ям з дітьми.

Чиновники сподіваються, що така грошова підтримка зможе повернути назад десятиліття занепаду: молодь виїздить з селищ до міст Греції, а школи, магазини та аптеки зникають з колись жвавих міст, що перетворюються на села.

Наприклад, ще 2011 року у місті Дідимотіхон, що має неймовірний середньовічний замок, проживало 9 263 особи. Втім, наразі населення скоротилося на тисячу осіб, пише Greek Reporter.

Та на бонус у вигляді грошової підтримки розраховувати можуть тільки ті люди, що прагнуть постійного переїзду, а не приїздять до регіонів тимчасово чи сезонно. Втім, критики пропозиції заявляють, що грошей недостатньо, аби заманити людей назад.

Одноразові виплати, на думку місцевих лідерів, це лише крапля в морі порівняно з довгостроковими інвестиціями, що потрібні для відродження громад та забезпечення інфраструктури, зручностей та забезпечення робочих місць.

