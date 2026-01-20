Наразі Німеччина – це країна, що прийняла найбільше українських біженців, пише 24 Канал з посиланням на nakonecchna. Втім, це не значить, що у країні зовсім немає недоліків – і деякими з них поділилася українка.

Які є недоліки у житті в Німеччині?

Бюрократія

Українка поскаржилася, що у Німеччині постійно потрібно мати справу з купою листів та паперів, а самі німці навіть не знають, що документи можна оформлювати та підписувати електронно.

Щоб підтвердити якийсь один папірець, потрібно ще таких чотири. Щоб були докази підтвердження того чи іншого папірця. Ти їм відправляєш, наприклад, якусь одну заповнену форму, а вони тобі через два тижні відправляють її знову, і ти повинен знову її заповнювати. І так в мене було з одним папірцем близько пів року,

– поділилася українка.

Погода

Цей мінус для українки менш важливий, та не згадати вона його не могла. У Німеччині дуже часто йдуть дощі та стоїть туман, погода "сіра". А ось сонячні дні траплялися дуже рідко.

Записи

Для того, аби піти до лікаря, у Німеччині потрібно отримати терміну – попередній запис.

Ну почекайте пів року, і прийдете на свій термін, на свій запис. А те, що за пів року зі мною щось може статися – це таке, це нічого,

– поскаржилася дівчина.

Менталітет

Порозумітися з німецькими однолітками українці було дуже складно – попри те, що у школі в цій країні вона навчалася два роки.

Я їх просто не розуміла. Не те, щоби мову – а просто людину я не розуміла,

– поділилася блогерка.

Неділя

У неділю в Німеччині закривається усе – не лише магазини, але й кафе та ресторани, навіть у великих містах. Люди в цей день відпочивають, але вдома, а не у місті.

Українка розповіла про життя у Німеччині: дивіться відео

Повільна система

У Німеччині, за словами українки, є великі проблеми з доставкою листів та потягами. Особливо їй не подобалися потяги – адже для того, аби доїхати до сусіднього міста, їх часом потрібно було зробити 2 – 3 пересадки.

І ось на один потяг я встигаю, а інший вже переносять на 10 хвилин раніше. І ось як мені встигнути на другий потяг, якщо я ще їду на цьому? Інколи їх взагалі просто скасовували, або, наприклад, перший спізнювався, а другий не спізнювався,

– поскаржилася дівчина.

