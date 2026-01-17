Іспанія – це дуже популярна країна. Але чимало людей помилково вірять, що сонце та тепло там тримаються цілий рік – а насправді ж зимові холоди часто завдають місцевим мешканцям значних складнощів, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.

Наскільки холодно в Іспанії взимку?

Українці часто розповідали раніше, що в Іспанії взимку у квартирах тримається нереальний холод, але її реальний досвід був не зовсім таким. Адже Іспанія – це велика країна, і від регіону залежить не лише вартість життя, але й погода.

На півночі, де дівчина жила рік, холод справді був проблемою.

На вулиці дощі, сірість, сонця майже немає. А вдома постійно холодно, нагадує Німеччину. Тоді я купила собі дуйчик і в перший місяць, коли взагалі не розібралася, накрутила 500 євро за електроенергію,

– поділилася українка.

Саме тоді українка нарешті зрозуміла, чому іспанці взимку практично не сидять вдома. Вони гріються не у квартирах, а на терасах, на сонці. Річ у тому, що більшість старих будинків на півночі Іспанії взагалі не мають ані опалення, ані кондиціонера.

А ось у Валенсії на півдні країни ситуація вже зовсім інша: в багатьох новобудовах вже є системи обігріву та охолодження. Та навіть взимку українка практично не обігріває дім, адже за день сонце його досить добре прогріває.

А ось влітку без кондиціонера в Іспанії не обійтися.

