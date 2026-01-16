Канада – це популярна серед українців країна, але в ній все ж вистачає недоліків, повідомляє 24 Канал з посиланням на kristikuzenko. І з багатьма з них українці Крістіні довелося зіштовхнутися самій.
Які є мінуси життя в Канаді?
Медицина
Українка поділилася, що несподівано для неї першим недоліком став саме рівень медицини у Канаді.
Я знаю, що це звучить банально. І теж думала, що от в Україні я по лікарях не ходила, то нащо вони мені здалися в Канаді? Думала я так рівно до тих пір, поки особисто не потрапила у Канаді у відділ екстреної медичної допомоги,
– поділилася українка.
Там дівчині довелося просидіти у черзі три години. Людям з відкритими переломами рук та ніг доводиться чекати по сім годин, а знайомій дівчини з апендицитом дали знеболювальне та сказали чекати до ранку.
Саме тому в Канаді я не можу бути спокійною за своє здоров'я,
– додала дівчина.
Шахраї
Українка не може пригадати, коли востаннє в Україні отримувала шахрайські листи, а ось в Канаді це з нею відбувається ледь не щотижня. І проста неуважність може коштувати великих грошей.
Українка розповіла про мінуси Канади: дивіться відео
Банки
У канадських банках, за словами блогерки, є великі проблеми з безпекою.
Нещодавно в мого хлопця зламали акаунт у мобільному застосунку банка, поміняли пароль та електронну пошту та перевели на якийсь рандомний рахунок 3000 доларів,
– поскаржилася дівчина.
Тим часом у банку розповіли, що з такою проблемою до них звертаються багато людей щотижня. Окрім того, в канадських банках є мало онлайн-функцій, і для багатьох послуг потрібно дзвонити та чекати на лінії принаймні годину.
